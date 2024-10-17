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Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:21 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/energodar-1978548193.html
Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов
Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2024
Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов
Украинские войска попытались обстрелять город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:21
2024-10-17T16:21
специальная военная операция на украине
энергодар
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска попытались обстрелять город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер. "Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов. На данный момент зафиксировано не менее шести прилетов", - написал Рогов.
https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html
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энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов

Рогов: украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по Энергодару

© РИА НовостиСтела при въезде в город Энергодар
Стела при въезде в город Энергодар - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости
Стела при въезде в город Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска попытались обстрелять город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер.
"Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов. На данный момент зафиксировано не менее шести прилетов", - написал Рогов.
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Рогов обвинил ВСУ в попытке спровоцировать катастрофу в Энергодаре
10 июля, 13:10
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарВладимир РоговВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСПроисшествия
 
 
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