https://ria.ru/20241017/energodar-1978548193.html
Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов
Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2024
Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов
Украинские войска попытались обстрелять город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:21
2024-10-17T16:21
2024-10-17T16:21
специальная военная операция на украине
энергодар
владимир рогов
вооруженные силы украины
запорожская аэс
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139866_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_be7bd2737e0d7ac909f5e280709e95b9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска попытались обстрелять город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер. "Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов. На данный момент зафиксировано не менее шести прилетов", - написал Рогов.
https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833139866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a2fbfc06081f9828e3616a0e61473dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Происшествия
Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов
Рогов: украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по Энергодару