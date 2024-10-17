https://ria.ru/20241017/energodar-1978548193.html

Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов

Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов - РИА Новости, 17.10.2024

Украинские войска попытались обстрелять Энергодар, заявил Рогов

Украинские войска попытались обстрелять город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:21

2024-10-17T16:21

2024-10-17T16:21

специальная военная операция на украине

энергодар

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Украинские войска попытались обстрелять город-спутник Запорожской АЭС Энергодар, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила РИА Новости, что обстрелы Энергодара со стороны украинских войск начали носить практически ежедневный характер. "Энергодар под огнем боевиков ВСУ. Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов. На данный момент зафиксировано не менее шести прилетов", - написал Рогов.

https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

энергодар, владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская аэс, происшествия