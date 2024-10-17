https://ria.ru/20241017/efimov-1978397472.html

Ефимов: два проекта КРТ реализуют в бывшей промзоне "Хапиловка" в Москве

Ефимов: два проекта КРТ реализуют в бывшей промзоне "Хапиловка" в Москве - РИА Новости, 17.10.2024

Ефимов: два проекта КРТ реализуют в бывшей промзоне "Хапиловка" в Москве

Редевелопмент почти 9 гектаров земли проведут в бывшей промзоне "Хапиловка" на востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T09:09

2024-10-17T09:09

2024-10-17T09:09

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

максим гаман

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Редевелопмент почти 9 гектаров земли проведут в бывшей промзоне "Хапиловка" на востоке Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что на четырех участках в рамках двух проектов комплексного развития территорий (КРТ) будет построено 93,4 тысячи квадратных метров недвижимости."Сроки реализации проектов варьируются от четырех до пяти лет. Вложения в развитие площадок оцениваются в 9,8 миллиарда рублей. В результате будет создано около 400 рабочих мест", – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.В сообщении указывается, что площадки находятся рядом со станциями метро "Преображенская площадь" и "Семеновская".В рамках трех участков суммарной площадью более 4 гектаров, входящих в один проект КРТ, возведут почти 78 тысяч "квадратов" жилья по программе реновации. Проект реализуют в течение пяти лет."Еще на одном участке площадью 4,8 гектара за четыре года построят около 15,6 тысячи квадратных метров коммунальных объектов. Все площадки благоустроят и озеленят, а также проложат новые дороги", – добавил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, чьи слова приводятся в сообщении.В настоящее время в Москве идет реализация 236 проектов КРТ, занимающих свыше 3,1 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20241016/efimov-1978215057.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, максим гаман