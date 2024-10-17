https://ria.ru/20241017/dtp-1978538174.html

Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух

Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух - РИА Новости, 17.10.2024

Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух

Число погибших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух, сообщает Минздрав республики. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:41

2024-10-17T15:41

2024-10-17T17:09

происшествия

хасавюртовский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух, сообщает Минздрав республики. В четверг возле села Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. Ранее в ГУ МЧС России по республике сообщали об одном погибшем. "По предварительным данным, в ДТП скончались двое человек, ещё 11 получили различные ранения. Раненые бригадами скорой помощи и попутными транспортом были доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ, где сейчас получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.По данным министерства, все пострадавшие взрослые. Один из них сейчас в операционной, другой в тяжелом состоянии получает интенсивную терапию в отделении реанимации. Остальные раненые на этапе обследования.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

хасавюртовский район

россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, хасавюртовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)