https://ria.ru/20241017/dtp-1978538174.html
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух - РИА Новости, 17.10.2024
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух
Число погибших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух, сообщает Минздрав республики. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:41
2024-10-17T15:41
2024-10-17T17:09
происшествия
хасавюртовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух, сообщает Минздрав республики. В четверг возле села Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. Ранее в ГУ МЧС России по республике сообщали об одном погибшем. "По предварительным данным, в ДТП скончались двое человек, ещё 11 получили различные ранения. Раненые бригадами скорой помощи и попутными транспортом были доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ, где сейчас получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.По данным министерства, все пострадавшие взрослые. Один из них сейчас в операционной, другой в тяжелом состоянии получает интенсивную терапию в отделении реанимации. Остальные раненые на этапе обследования.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
хасавюртовский район
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасавюртовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюртовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух
Минздрав Дагестана: число жертв ДТП с "Газелью" у села Муцалаул возросло до двух