Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 17.10.2024 (обновлено: 17:09 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/dtp-1978538174.html
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух - РИА Новости, 17.10.2024
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух
Число погибших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух, сообщает Минздрав республики. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:41
2024-10-17T17:09
происшествия
хасавюртовский район
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978530474_0:98:1280:818_1920x0_80_0_0_746631e007b5aa1a6526e476bf35454f.jpg
МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух, сообщает Минздрав республики. В четверг возле села Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. Ранее в ГУ МЧС России по республике сообщали об одном погибшем. "По предварительным данным, в ДТП скончались двое человек, ещё 11 получили различные ранения. Раненые бригадами скорой помощи и попутными транспортом были доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ, где сейчас получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.По данным министерства, все пострадавшие взрослые. Один из них сейчас в операционной, другой в тяжелом состоянии получает интенсивную терапию в отделении реанимации. Остальные раненые на этапе обследования.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
хасавюртовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978530474_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_cdef6901c7a3fee2b9e094ed2294ceeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хасавюртовский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Хасавюртовский район, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших в ДТП с "Газелью" в Дагестане увеличилось до двух

Минздрав Дагестана: число жертв ДТП с "Газелью" у села Муцалаул возросло до двух

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике ДагестанДТП у населенного пункта Муцалаул Хасавюртовского района
ДТП у населенного пункта Муцалаул Хасавюртовского района - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Дагестан
ДТП у населенного пункта Муцалаул Хасавюртовского района
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Число погибших в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане, по предварительным данным, увеличилось до двух, сообщает Минздрав республики.
В четверг возле села Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана произошло ДТП с участием пассажирской "Газели" и легкового автомобиля. Ранее в ГУ МЧС России по республике сообщали об одном погибшем.
"По предварительным данным, в ДТП скончались двое человек, ещё 11 получили различные ранения. Раненые бригадами скорой помощи и попутными транспортом были доставлены в Хасавюртовскую ЦГБ, где сейчас получают необходимую помощь", – говорится в сообщении.
По данным министерства, все пострадавшие взрослые. Один из них сейчас в операционной, другой в тяжелом состоянии получает интенсивную терапию в отделении реанимации. Остальные раненые на этапе обследования.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте ДТП на железнодорожном переезде возле села Берендеево в Переславском районе Ярославской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024 году
1 апреля, 17:01
 
ПроисшествияХасавюртовский районРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала