Словацкий политик рассказал о своем визите на Донбасс
Словацкий активист Слота: в Донбассе продолжается освобождение от фашизма
Поселок Веселое Донецкой области. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота сообщил, что находится в Донбассе, где продолжается освобождение от фашистского гнета, которому подверг людей киевский режим.
"Быть в Донбассе, в городе Донецке и его окрестностях, испытать на собственной коже линию фронта, то есть быть очевидцем происходящего освобождения Донбасса от фашистского и нацистского гнета, в который людей Донбасса ввергнул в 2014 году киевский бандеровский режим под контролем подстрекателей войны из США и Великобритании, является опытом войны и настоящей неискаженной жизни в обстановке, затронутой войной", - написал Слота на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он сопроводил запись своей фотографией в бронежилете на фоне конструкции с надписью "Донецк - город герой".
"Я видел в последние дни в Словакии новости о том, что "Словакия хочет мира!". Я вам могу к этом сказать лишь одно. Люди Донбасса, идентифицируют они себя русскими или украинцами, хотят мира. После долгих 10 лет здесь действительно все не мечтают больше ни о чем, кроме настоящего мира. Я знаю это, они мне это сказали", - добавил Слота.
Он пообещал рассказать больше подробностей о своей поездке, когда вернется в Словакию.
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