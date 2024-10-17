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Словацкий политик рассказал о своем визите на Донбасс - РИА Новости, 17.10.2024
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17:07 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/donbass-1978560858.html
Словацкий политик рассказал о своем визите на Донбасс
Словацкий политик рассказал о своем визите на Донбасс - РИА Новости, 17.10.2024
Словацкий политик рассказал о своем визите на Донбасс
Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота сообщил, что находится в Донбассе, где продолжается освобождение... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T17:07
2024-10-17T17:07
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БРАТИСЛАВА, 17 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота сообщил, что находится в Донбассе, где продолжается освобождение от фашистского гнета, которому подверг людей киевский режим. "Быть в Донбассе, в городе Донецке и его окрестностях, испытать на собственной коже линию фронта, то есть быть очевидцем происходящего освобождения Донбасса от фашистского и нацистского гнета, в который людей Донбасса ввергнул в 2014 году киевский бандеровский режим под контролем подстрекателей войны из США и Великобритании, является опытом войны и настоящей неискаженной жизни в обстановке, затронутой войной", - написал Слота на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он сопроводил запись своей фотографией в бронежилете на фоне конструкции с надписью "Донецк - город герой". "Я видел в последние дни в Словакии новости о том, что "Словакия хочет мира!". Я вам могу к этом сказать лишь одно. Люди Донбасса, идентифицируют они себя русскими или украинцами, хотят мира. После долгих 10 лет здесь действительно все не мечтают больше ни о чем, кроме настоящего мира. Я знаю это, они мне это сказали", - добавил Слота. Он пообещал рассказать больше подробностей о своей поездке, когда вернется в Словакию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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в мире, донбасс, словакия, донецк, facebook
В мире, Донбасс, Словакия, Донецк, Facebook
Словацкий политик рассказал о своем визите на Донбасс

Словацкий активист Слота: в Донбассе продолжается освобождение от фашизма

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоселок Веселое Донецкой области
Поселок Веселое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Поселок Веселое Донецкой области. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 окт - РИА Новости. Словацкий активист, глава политической партии DOMOV ("Дом - национальная партия") Павол Слота сообщил, что находится в Донбассе, где продолжается освобождение от фашистского гнета, которому подверг людей киевский режим.
"Быть в Донбассе, в городе Донецке и его окрестностях, испытать на собственной коже линию фронта, то есть быть очевидцем происходящего освобождения Донбасса от фашистского и нацистского гнета, в который людей Донбасса ввергнул в 2014 году киевский бандеровский режим под контролем подстрекателей войны из США и Великобритании, является опытом войны и настоящей неискаженной жизни в обстановке, затронутой войной", - написал Слота на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он сопроводил запись своей фотографией в бронежилете на фоне конструкции с надписью "Донецк - город герой".
"Я видел в последние дни в Словакии новости о том, что "Словакия хочет мира!". Я вам могу к этом сказать лишь одно. Люди Донбасса, идентифицируют они себя русскими или украинцами, хотят мира. После долгих 10 лет здесь действительно все не мечтают больше ни о чем, кроме настоящего мира. Я знаю это, они мне это сказали", - добавил Слота.
Он пообещал рассказать больше подробностей о своей поездке, когда вернется в Словакию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России
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