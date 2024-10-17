https://ria.ru/20241017/britanija-1978525163.html

Британия может отправить военных к российско-эстонской границе, пишут СМИ

Британия может отправить военных к российско-эстонской границе, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2024

Британия может отправить военных к российско-эстонской границе, пишут СМИ

Великобритания может привести в состояние готовности до 5 тысяч военнослужащих для их предполагаемой отправки в Эстонию, на границу с Россией, в рамках нового... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T15:01

2024-10-17T15:01

2024-10-17T15:01

россия

эстония

москва

владимир путин

такер карлсон

нато

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Великобритания может привести в состояние готовности до 5 тысяч военнослужащих для их предполагаемой отправки в Эстонию, на границу с Россией, в рамках нового соглашения между Лондоном и Таллином, утверждает газета Independent. Главы минобороны двух стран намерены подписать соглашение о сотрудничестве, которое вступит в силу в июле 2025 года, говорится в статье. Документ предусматривает, в частности, переброску при необходимости британских военных в Эстонию для укрепления восточного фланга НАТО. "Тысячи военных Великобритании будут приведены в готовность для размещения на эстонской границе с Россией", - пишет издание. Речь идёт о солдатах 4-й бригады британских сухопутных войск, которая в настоящий момент дислоцируется в графстве Северный Йоркшир, уточняет газета. В соответствии с соглашением, воинский контингент численностью до 5 тысяч человек может быть развернут в Эстонии в течение десяти дней в случае поступления соответствующего приказа, говорится в статье. По данным Independent, вместе с бригадой на российскую границу могут направить вертолеты и ракетные пусковые установки. Помимо этого, в будущем Британия может разместить в Эстонии новейшие танки Challenger 3 и бронемашины Boxer, пишет газета. На Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по мнению президента, умные люди прекрасно понимают, что это фейк. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978264619.html

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978277787.html

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россия, эстония, москва, владимир путин, такер карлсон, нато