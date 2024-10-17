https://ria.ru/20241017/briks-1978439018.html

В Китае оценили влияние расширения БРИКС на Глобальный Юг

В Китае оценили влияние расширения БРИКС на Глобальный Юг - РИА Новости, 17.10.2024

В Китае оценили влияние расширения БРИКС на Глобальный Юг

БРИКС после расширения объединит страны Глобального Юга, еще больше усилит их влияние и представительство в глобальном управлении, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T07:23

2024-10-17T07:23

2024-10-17T09:31

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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. БРИКС после расширения объединит страны Глобального Юга, еще больше усилит их влияние и представительство в глобальном управлении, заявил РИА Новости глава отдела многостороннего и регионального сотрудничества Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ли Юнхуэй. Саммит стран БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, участие в нем подтвердили 33 государства, в том числе 24 — на уровне первых лиц. "С момента своего запуска в 2006 году механизм сотрудничества БРИКС дважды успешно расширял состав участников, что не только увеличило масштабы БРИКС и поспособствовало достижению большого прогресса в построении механизма, но также продемонстрировало открытость, инклюзивность и представительность сотрудничества БРИКС", — заявил Ли Юнхуэй. Он отметил, что в саммите БРИКС 2024 года примут участие новые государства-члены, в том числе Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. "Проведение саммита БРИКС в Казани свидетельствует о том, что страны объединения играют все более важную роль в глобальном управлении, в частности, в контексте нынешней неустойчивой международной обстановки сотрудничество БРИКС направлено на решение задач реформирования и совершенствования системы глобального управления", — продолжил эксперт. По мнению аналитика, расширение состава стран-участниц рассматривается как важная веха в развитии механизма БРИКС. "После расширения БРИКС тесно объединит страны Глобального Юга, еще больше усилит их влияние и представительство в глобальном управлении, будет выступать за равноправную и упорядоченную многополярность мира и инклюзивную экономическую глобализацию, а также исследовать новые пути достижения устойчивого развития посредством многостороннего сотрудничества", — подытожил Ли Юнхуэй. БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани в октябре.

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