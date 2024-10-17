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В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина
В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина - РИА Новости, 17.10.2024
В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина
В больнице скончался мужчина, который получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника 12 октября в селе Устинка Белгородского района, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T20:51
2024-10-17T20:51
2024-10-17T20:56
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника 12 октября в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 города Белгорода скончался мужчина, который получил тяжёлое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что сразу после поступления мужчина был прооперирован. Специалисты боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались не совместимы с жизнью. "В эти тяжёлые дни выражаем слова соболезнования и поддержки родным и близким. Все белгородцы скорбят вместе с вами. Семье окажем всю необходимую помощь", - подчеркнул Гладков.
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В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина
Гладков: в селе Устинка пострадавший при атаке БПЛА мужчина умер в больнице