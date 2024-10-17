https://ria.ru/20241017/bpla-1978603984.html

В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина

В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина - РИА Новости, 17.10.2024

В Белгородской области умер пострадавший при атаке дрона мужчина

В больнице скончался мужчина, который получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника 12 октября в селе Устинка Белгородского района, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T20:51

2024-10-17T20:51

2024-10-17T20:56

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белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 17 окт - РИА Новости. В больнице скончался мужчина, который получил тяжелое ранение при атаке украинского беспилотника 12 октября в селе Устинка Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Поступила информация, что сегодня в городской больнице №2 города Белгорода скончался мужчина, который получил тяжёлое ранение 12 октября в результате очередной террористической атаки беспилотника ВСУ в селе Устинка Белгородского района", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор уточнил, что сразу после поступления мужчина был прооперирован. Специалисты боролись за его жизнь, но последствия ранений оказались не совместимы с жизнью. "В эти тяжёлые дни выражаем слова соболезнования и поддержки родным и близким. Все белгородцы скорбят вместе с вами. Семье окажем всю необходимую помощь", - подчеркнул Гладков.

https://ria.ru/20241015/minoborony-1978063551.html

https://ria.ru/20241009/kupyansk-1977091039.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины