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В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников" - РИА Новости, 17.10.2024
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Шоубиз
 
12:42 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/bogomazov-1978481931.html
В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников"
В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников" - РИА Новости, 17.10.2024
В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников"
Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель Майя Лазарева. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:42
2024-10-17T12:42
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шоубиз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель Майя Лазарева. "Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него", - сказала собеседница агентства. GjyКак уточнила в беседе с РИА Новости супруга артиста Виктория Богомазова, его состояние стабильное, в воскресенье он планирует вернуться к работе.
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Москва, Шоубиз
В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников"

В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников" Богомазова

CC BY-SA 3.0 / Барвенковский / Игорь Богомазов
Игорь Богомазов - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
CC BY-SA 3.0 / Барвенковский /
Игорь Богомазов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель Майя Лазарева.
"Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него", - сказала собеседница агентства.
GjyКак уточнила в беседе с РИА Новости супруга артиста Виктория Богомазова, его состояние стабильное, в воскресенье он планирует вернуться к работе.
 
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