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В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников"
В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников" - РИА Новости, 17.10.2024
В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников"
Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель Майя Лазарева. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:42
2024-10-17T12:42
2024-10-17T12:42
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель Майя Лазарева. "Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него", - сказала собеседница агентства. GjyКак уточнила в беседе с РИА Новости супруга артиста Виктория Богомазова, его состояние стабильное, в воскресенье он планирует вернуться к работе.
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москва
В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников"
В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников" Богомазова
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель Майя Лазарева.
"Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него", - сказала собеседница агентства.
GjyКак уточнила в беседе с РИА Новости супруга артиста Виктория Богомазова, его состояние стабильное, в воскресенье он планирует вернуться к работе.