https://ria.ru/20241017/bogomazov-1978481931.html

В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников"

В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников" - РИА Новости, 17.10.2024

В Москве госпитализировали экс-солиста "Отпетых мошенников"

Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель Майя Лазарева. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:42

2024-10-17T12:42

2024-10-17T12:42

москва

шоубиз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экс-солиста группы "Отпетые мошенники" Игоря (Гарика) Богомазова госпитализировали в Москве, сообщила РИА Новости его представитель Майя Лазарева. "Да, действительно, Гарика госпитализировали, это неприятное событие для него", - сказала собеседница агентства. GjyКак уточнила в беседе с РИА Новости супруга артиста Виктория Богомазова, его состояние стабильное, в воскресенье он планирует вернуться к работе.

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2024

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