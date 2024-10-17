https://ria.ru/20241017/biryukov-1978511113.html

Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 17.10.2024

Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зиме фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T12:56

2024-10-17T12:56

2024-10-17T14:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808648529_0:29:3090:1767_1920x0_80_0_0_b02677a7d53958432dbdbe73f93a2a63.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зиме фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Он уточнил, что процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин. "После завершения очистки приступим непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши", – пояснил заммэра. В ведомстве уточнили, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225 – столько недель длилась Великая Отечественная война.

https://ria.ru/20241016/moskva-1978311627.html

https://ria.ru/20241015/moskva-1978096490.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков