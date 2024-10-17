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Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 17.10.2024
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12:56 17.10.2024 (обновлено: 14:06 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/biryukov-1978511113.html
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме - РИА Новости, 17.10.2024
Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме
Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зиме фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T12:56
2024-10-17T14:06
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городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зиме фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. Он уточнил, что процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин. "После завершения очистки приступим непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши", – пояснил заммэра. В ведомстве уточнили, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225 – столько недель длилась Великая Отечественная война.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков

Фонтанный комплекс на Поклонной горе в Москве начали готовить к зиме

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зиме фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства начали готовить к зимнему периоду фонтанный комплекс "Годы войны" на Поклонной горе, это один из самых больших столичных фонтанов, он был открыт в 1995 году к празднованию 50-летия окончания Великой Отечественной войны. Вначале сооружение тщательно промоют с помощью щеток, аппаратов высокого давления и специального моющего средства", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
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Он уточнил, что процедура займет семь дней, будут задействованы четыре бригады и столько же поливомоечных машин.
"После завершения очистки приступим непосредственно к работам по консервации фонтана, они включают, в том числе, демонтаж форсунок и подводных светильников, установку заглушек и защитных элементов в чаши", – пояснил заммэра.
В ведомстве уточнили, что фонтанный комплекс "Годы войны" располагается на главной аллее Парка Победы на Поклонной горе. Он состоит из пяти одинаковых прямоугольных чаш, сделанных из темно-красного гранита, в каждой бьет 45 вертикальных водных струй. Их общее количество – 225 – столько недель длилась Великая Отечественная война.
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