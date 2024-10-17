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Эксперт: этические решения в синтетической биологии дадут применять новации - РИА Новости, 17.10.2024
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Наука
 
18:17 17.10.2024 (обновлено: 19:17 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/biologiya-1978578575.html
Эксперт: этические решения в синтетической биологии дадут применять новации
Эксперт: этические решения в синтетической биологии дадут применять новации - РИА Новости, 17.10.2024
Эксперт: этические решения в синтетической биологии дадут применять новации
Чрезмерная осторожность может мешать развитию технологий синтетической биологии, поэтому здесь важно решить ряд этических проблем, чтобы новации работали на... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T18:17
2024-10-17T19:17
россия
мария воронцова
денис логунов
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
наука
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Чрезмерная осторожность может мешать развитию технологий синтетической биологии, поэтому здесь важно решить ряд этических проблем, чтобы новации работали на пользу общества, заявила заместитель декана ФФМ МГУ им. М.В.Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России, член президиума "Российской ассоциации содействия науки" Мария Воронцова. "Чрезмерная осторожность может помешать технологии цвести и приносить пользу человечеству. Это, конечно, прискорбно и обидно, но, с моей точки зрения, страшно людям там, где непонятно, и страшно там, где неподконтрольно", - сказала Воронцова на Всероссийской конференции "Биохимия человека 2024". Она отметила, что решить проблему, можно в том числе через разъяснение пользы новой технологии людям, а "неподконтрольность" необходимо преодолевать дополнительным изучением. Профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Пётр Каменский в своём выступлении отметил, что синтетическая биология, несмотря на то, что зачастую воспринимается как нечто крайне опасное, способна решать огромное количество вопросов и приносить пользу обществу. Со своей стороны Воронцова обратила внимание на то, что на ряд этических вопросов синтетической биологии еще предстоит найти ответы, например, можно ли позволить создать организм, функции которого бывает сложно оценить на будущее, или может ли учёный играть фактически роль Бога, создавая новую жизнь. При этом, чрезвычайно важный аспект в развитии синтетической биологии в том, чтобы быть первым, рассказал первый проректор РНИМУ имени Пирогова Георгий Надарейшвили. В данной области нельзя плестись в хвосте, российские учёные должны занимать проактивную позицию и предлагать свое видение ее развития, пояснил он. В свою очередь, заместитель директора по науке НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал о передовой разработке центра - вакцине от рака. Препарат является индивидуальным, то есть создаётся под каждого конкретного пациента, и здесь тоже возникал ряд этических вопросов. "На сегодняшний день, мне кажется, мы придумали схему, естественно, не только мы, по которой можно создавать индивидуальные препараты для людей и обходить болезненные этические вопросы", - сказал Логунов. Он разъяснил, что в России выпущен ряд нормативно-правовых актов, которые позволяют проводить индивидуальную диагностику, хранить генетические данные на базе больницы без передачи третьим лицам, а также дают возможность оказывать индивидуальную медицинскую помощь.
https://ria.ru/20241015/nauka-1977983277.html
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россия, мария воронцова, денис логунов, российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Россия, Мария Воронцова, Денис Логунов, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Наука
Эксперт: этические решения в синтетической биологии дадут применять новации

Воронцова: чрезмерная осторожность может мешать развитию синтетической биологии

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкМария Воронцова участвует в работе круглого стола "Этические аспекты синтетической биологии" на Всероссийской конференции с международным участием "Биохимия человека 2024"
Мария Воронцова участвует в работе круглого стола Этические аспекты синтетической биологии на Всероссийской конференции с международным участием Биохимия человека 2024 - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Мария Воронцова участвует в работе круглого стола "Этические аспекты синтетической биологии" на Всероссийской конференции с международным участием "Биохимия человека 2024"
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Чрезмерная осторожность может мешать развитию технологий синтетической биологии, поэтому здесь важно решить ряд этических проблем, чтобы новации работали на пользу общества, заявила заместитель декана ФФМ МГУ им. М.В.Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник "НМИЦ Эндокринологии" Минздрава России, член президиума "Российской ассоциации содействия науки" Мария Воронцова.
"Чрезмерная осторожность может помешать технологии цвести и приносить пользу человечеству. Это, конечно, прискорбно и обидно, но, с моей точки зрения, страшно людям там, где непонятно, и страшно там, где неподконтрольно", - сказала Воронцова на Всероссийской конференции "Биохимия человека 2024".
Доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
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Она отметила, что решить проблему, можно в том числе через разъяснение пользы новой технологии людям, а "неподконтрольность" необходимо преодолевать дополнительным изучением.
Профессор биологического факультета МГУ имени Ломоносова Пётр Каменский в своём выступлении отметил, что синтетическая биология, несмотря на то, что зачастую воспринимается как нечто крайне опасное, способна решать огромное количество вопросов и приносить пользу обществу.
Со своей стороны Воронцова обратила внимание на то, что на ряд этических вопросов синтетической биологии еще предстоит найти ответы, например, можно ли позволить создать организм, функции которого бывает сложно оценить на будущее, или может ли учёный играть фактически роль Бога, создавая новую жизнь.
При этом, чрезвычайно важный аспект в развитии синтетической биологии в том, чтобы быть первым, рассказал первый проректор РНИМУ имени Пирогова Георгий Надарейшвили. В данной области нельзя плестись в хвосте, российские учёные должны занимать проактивную позицию и предлагать свое видение ее развития, пояснил он.
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В свою очередь, заместитель директора по науке НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов рассказал о передовой разработке центра - вакцине от рака. Препарат является индивидуальным, то есть создаётся под каждого конкретного пациента, и здесь тоже возникал ряд этических вопросов.
"На сегодняшний день, мне кажется, мы придумали схему, естественно, не только мы, по которой можно создавать индивидуальные препараты для людей и обходить болезненные этические вопросы", - сказал Логунов.
Он разъяснил, что в России выпущен ряд нормативно-правовых актов, которые позволяют проводить индивидуальную диагностику, хранить генетические данные на базе больницы без передачи третьим лицам, а также дают возможность оказывать индивидуальную медицинскую помощь.
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