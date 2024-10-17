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Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 17.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 17.10.2024 (обновлено: 15:21 17.10.2024)
https://ria.ru/20241017/bespilotniki-1978527186.html
Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 17.10.2024
Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:08
2024-10-17T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
орловская область
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. "Семнадцатого октября текущего года в период с 13.50 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
орловская область
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безопасность, орловская область, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Орловская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников

МО РФ: ПВО уничтожила 5 украинских БПЛА самолетного типа над Орловской областью

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России.
"Семнадцатого октября текущего года в период с 13.50 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОрловская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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