https://ria.ru/20241017/bespilotniki-1978527186.html
Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников - РИА Новости, 17.10.2024
Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T15:08
2024-10-17T15:08
2024-10-17T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью, сообщили в Минобороны России. "Семнадцатого октября текущего года в период с 13.50 до 14.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
МО РФ: ПВО уничтожила 5 украинских БПЛА самолетного типа над Орловской областью