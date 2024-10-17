Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:53 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/bespilotniki-1978462990.html
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2024
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения живой силы ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотников в Харьковской области. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:53
2024-10-17T10:53
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978461918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16af866d2c483d2c2dbce66e19090014.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения живой силы ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотников в Харьковской области.Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью беспилотников выявили группы военнослужащих ВСУ, пытавшиеся провести ротацию на позициях в Харьковской области. "Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сбросами боеприпасов с FPV-дронов уничтожили живую силу противника. Точные попадания по выявленным целям зафиксированы средствами объективного контроля", - говорится в описании к видео. На опубликованном видеоролике несколько дронов сбрасывают боеприпасы на группы украинских военных.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение живой силы ВСУ в Харьковской области
Уничтожение живой силы ВСУ в Харьковской области
2024-10-17T10:53
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978461918_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ba7533dbce6f825d1b542022a3a147bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области

МО РФ показало поражение ВСУ в Харьковской области сбросами боеприпасов с дронов

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения живой силы ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотников в Харьковской области.
Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью беспилотников выявили группы военнослужащих ВСУ, пытавшиеся провести ротацию на позициях в Харьковской области.
"Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сбросами боеприпасов с FPV-дронов уничтожили живую силу противника. Точные попадания по выявленным целям зафиксированы средствами объективного контроля", - говорится в описании к видео.
На опубликованном видеоролике несколько дронов сбрасывают боеприпасы на группы украинских военных.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала