https://ria.ru/20241017/bespilotniki-1978462990.html

Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области

Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2024

Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области

Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения живой силы ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотников в Харьковской области. РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:53

2024-10-17T10:53

2024-10-17T10:53

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978461918_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16af866d2c483d2c2dbce66e19090014.jpg

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения живой силы ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотников в Харьковской области.Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью беспилотников выявили группы военнослужащих ВСУ, пытавшиеся провести ротацию на позициях в Харьковской области. "Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сбросами боеприпасов с FPV-дронов уничтожили живую силу противника. Точные попадания по выявленным целям зафиксированы средствами объективного контроля", - говорится в описании к видео. На опубликованном видеоролике несколько дронов сбрасывают боеприпасы на группы украинских военных.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

харьковская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение живой силы ВСУ в Харьковской области Уничтожение живой силы ВСУ в Харьковской области 2024-10-17T10:53 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф