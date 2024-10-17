https://ria.ru/20241017/bespilotniki-1978462990.html
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области - РИА Новости, 17.10.2024
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области
Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения живой силы ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотников в Харьковской области. РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:53
2024-10-17T10:53
2024-10-17T10:53
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вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения живой силы ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотников в Харьковской области.Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью беспилотников выявили группы военнослужащих ВСУ, пытавшиеся провести ротацию на позициях в Харьковской области. "Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сбросами боеприпасов с FPV-дронов уничтожили живую силу противника. Точные попадания по выявленным целям зафиксированы средствами объективного контроля", - говорится в описании к видео. На опубликованном видеоролике несколько дронов сбрасывают боеприпасы на группы украинских военных.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение живой силы ВСУ в Харьковской области
Уничтожение живой силы ВСУ в Харьковской области
2024-10-17T10:53
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PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало уничтожение военных ВСУ дронами в Харьковской области
МО РФ показало поражение ВСУ в Харьковской области сбросами боеприпасов с дронов
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видеоролик с кадрами поражения живой силы ВСУ сбросами боеприпасов с беспилотников в Харьковской области.
Отмечается, что военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск "Запад" с помощью беспилотников выявили группы военнослужащих ВСУ, пытавшиеся провести ротацию на позициях в Харьковской области.
"Разведчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" сбросами боеприпасов с FPV-дронов уничтожили живую силу противника. Точные попадания по выявленным целям зафиксированы средствами объективного контроля", - говорится в описании к видео.
На опубликованном видеоролике несколько дронов сбрасывают боеприпасы на группы украинских военных.