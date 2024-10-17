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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 17.10.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T16:58
2024-10-17T16:58
2024-10-17T17:04
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
александр богомаз
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, безопасность, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность, Александр Богомаз
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью