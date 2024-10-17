https://ria.ru/20241017/bespilotnik--1978557570.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 17.10.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:58

2024-10-17T16:58

2024-10-17T17:04

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

александр богомаз

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Очередной украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", – написал Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, безопасность, александр богомаз