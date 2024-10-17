https://ria.ru/20241017/avito-1978488897.html

"Авито" начнет тестировать объединенный рейтинг пользователей

"Авито" начнет тестировать объединенный рейтинг пользователей - РИА Новости, 17.10.2024

"Авито" начнет тестировать объединенный рейтинг пользователей

"Авито" с ноября начнет тестировать объединенный рейтинг пользователей в разделах товары и путешествия, который будет складываться из оценок покупателей и... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T13:00

2024-10-17T13:00

2024-10-17T13:00

авито

интернет

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Авито" с ноября начнет тестировать объединенный рейтинг пользователей в разделах товары и путешествия, который будет складываться из оценок покупателей и продавцов, для всех данная опция заработает с 2025 года, сообщила компания. "В ноябре на "Авито" в тестовом режиме начнет работать объединенный рейтинг. Отзывы от продавцов и покупателей в "Авито Товарах" и "Авито Путешествиях" станут видны всем в общем информационном блоке и будут влиять на общий рейтинг пользователя. Тестовая раскатка будет происходить поэтапно, функция станет доступной для всех пользователей в начале 2025 года", - говорится в сообщении. Возможность оставить отзыв на покупателя впервые появилась в апреле 2023 года в категории "Путешествия". С мая этого года в тестовом режиме такая функция стала доступна также в разделе "Товары". Продавец или арендодатель мог оставить отклик после оформления заказа или начала переписки, но эти оценки не учитывались в общем рейтинге пользователя. За 1,5 года было оставлено более 6 миллионов отзывов на покупателей, сообщила компания. С введением объединенного рейтинга все отзывы пользователя, полученные как в роли продавца, так и в роли покупателя или арендатора, будут выводиться в публичном профиле пользователя. Дать оценку по всем ролям можно по кнопке "Оставить отзыв", поясняется в сообщении. Указывается также, что форма для отзыва подстраивается автоматически на основании типа сделки, которая была в паре пользователей: для сделки по продаже товаров с доставкой и сдаче квартиры в аренду вопросы будут отличаться. Для сохранения приватности в отзывах на покупателей не будет показываться наименования объявления, по которому была совершена сделка. Общий рейтинг пользователя при этом будет пересчитан как среднее арифметическое полученных оценок. При этом в сообщении уточняется, что если человек использует платформу для ведения бизнеса и не хочет, чтобы отзывы, полученные им как частным лицом, влияли на компанию, то он может создать для работы отдельный аккаунт и воспользоваться инструментом "связка профилей". Так профили остаются отдельными - каждый со своими объявлениями, рейтингом и отзывами.

https://ria.ru/20241005/avito-1976542145.html

https://ria.ru/20240926/avito-1974764369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авито, интернет