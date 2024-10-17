https://ria.ru/20241017/altayskiy-1978456997.html

Глава Алтайского края поучаствовал в заседании "Сибирского соглашения"

Глава Алтайского края поучаствовал в заседании "Сибирского соглашения" - РИА Новости, 17.10.2024

Глава Алтайского края поучаствовал в заседании "Сибирского соглашения"

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в прошедшем в Красноярске заседании Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов... РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T10:21

2024-10-17T10:21

2024-10-17T10:21

алтайский край

красноярск

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в прошедшем в Красноярске заседании Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Очередное, 104-е заседание общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" состоялось… в Красноярске. В нем приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко", - говорится в сообщении регионального правительства. Губернатор подчеркнул, что ассоциация "Сибирское соглашение" — крепкое содружество регионов, которое существует еще с 90-х годов как один из инструментов решения экономических вопросов людей, живущих в Сибири. "На очередном собрании, которое состоялось в Красноярске, обсудили с губернаторами других регионов наши планы уже на будущий (2025 - ред.) год. В центре внимания — новые национальные проекты. В соответствии с задачами, поставленными президентом, будут корректироваться в том числе и планы по развитию Сибирского федерального округа", – рассказал Томенко о повестке заседания. Участники заседания также обсудили повышение инвестиционного и туристического потенциала регионов Сибирского федерального округа. "С соседними регионами мы реализуем большое количество значимых проектов, среди которых, к примеру, развитие Чуйского тракта. Продолжим заниматься как инфраструктурными, так и туристическими, и многими другими проектами и в рамках ассоциации", – подчеркнул Томенко. Пресс-служба отмечает, что новыми приоритетными направлениями деятельности ассоциации было решено определить цели, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в указе № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".

https://ria.ru/20241017/sakhalin-1978448173.html

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красноярск

алтайский край

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красноярск, алтайский край, виктор томенко