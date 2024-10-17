https://ria.ru/20241017/altayskiy-1978456997.html
Глава Алтайского края поучаствовал в заседании "Сибирского соглашения"
Глава Алтайского края поучаствовал в заседании "Сибирского соглашения" - РИА Новости, 17.10.2024
Глава Алтайского края поучаствовал в заседании "Сибирского соглашения"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в прошедшем в Красноярске заседании Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T10:21
2024-10-17T10:21
2024-10-17T10:21
алтайский край
красноярск
алтайский край
виктор томенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978456537_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_281759601aa2097267d00bb6c6c7f762.jpg
БАРНАУЛ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в прошедшем в Красноярске заседании Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", сообщает пресс-служба регионального правительства. "Очередное, 104-е заседание общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" состоялось… в Красноярске. В нем приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко", - говорится в сообщении регионального правительства. Губернатор подчеркнул, что ассоциация "Сибирское соглашение" — крепкое содружество регионов, которое существует еще с 90-х годов как один из инструментов решения экономических вопросов людей, живущих в Сибири. "На очередном собрании, которое состоялось в Красноярске, обсудили с губернаторами других регионов наши планы уже на будущий (2025 - ред.) год. В центре внимания — новые национальные проекты. В соответствии с задачами, поставленными президентом, будут корректироваться в том числе и планы по развитию Сибирского федерального округа", – рассказал Томенко о повестке заседания. Участники заседания также обсудили повышение инвестиционного и туристического потенциала регионов Сибирского федерального округа. "С соседними регионами мы реализуем большое количество значимых проектов, среди которых, к примеру, развитие Чуйского тракта. Продолжим заниматься как инфраструктурными, так и туристическими, и многими другими проектами и в рамках ассоциации", – подчеркнул Томенко. Пресс-служба отмечает, что новыми приоритетными направлениями деятельности ассоциации было решено определить цели, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным в указе № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".
https://ria.ru/20241017/sakhalin-1978448173.html
https://ria.ru/20241016/eksport-1978359434.html
красноярск
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978456537_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9e6f8d208084b9469a270315ab6db075.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, алтайский край, виктор томенко
Алтайский край, Красноярск, Алтайский край, Виктор Томенко
БАРНАУЛ, 17 окт – РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в прошедшем в Красноярске заседании Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ "Сибирское соглашение", сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Очередное, 104-е заседание общего собрания членов Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" состоялось… в Красноярске. В нем приняли участие губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского краевого законодательного собрания Александр Романенко", - говорится в сообщении регионального правительства.
Губернатор подчеркнул, что ассоциация "Сибирское соглашение" — крепкое содружество регионов, которое существует еще с 90-х годов как один из инструментов решения экономических вопросов людей, живущих в Сибири.
"На очередном собрании, которое состоялось в Красноярске, обсудили с губернаторами других регионов наши планы уже на будущий (2025 - ред.) год. В центре внимания — новые национальные проекты. В соответствии с задачами, поставленными президентом, будут корректироваться в том числе и планы по развитию Сибирского федерального округа", – рассказал Томенко о повестке заседания.
Участники заседания также обсудили повышение инвестиционного и туристического потенциала регионов Сибирского федерального округа.
"С соседними регионами мы реализуем большое количество значимых проектов, среди которых, к примеру, развитие Чуйского тракта. Продолжим заниматься как инфраструктурными, так и туристическими, и многими другими проектами и в рамках ассоциации", – подчеркнул Томенко.
Пресс-служба отмечает, что новыми приоритетными направлениями деятельности ассоциации было решено определить цели, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным
в указе № 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года".