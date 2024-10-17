В Афганистане расследуют возможное убийство около 250 мигрантов
Афганистан расследует возможное убийство афганцев на границе Ирана и Пакистана
Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Временное правительство Афганистана расследует инцидент с возможным убийством около 250 афганских мигрантов на иранско-пакистанской границе, сообщил официальный представитель Исламского эмирата Забиулла Моджахед в своем аккаунте в соцсети X.
"В средствах массовой информации были распространены слухи о мученической смерти и ранении нескольких граждан Афганистана на ирано-пакистанской границе. Различные учреждения Исламского эмирата проводят расследование этого инцидента. Пока точной информации нет. Как только вопрос прояснится, в связи с этим будет принято необходимое решение", - заявил Моджахед.
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Ранее региональные СМИ со ссылкой на малоизвестную иранскую правозащитную организацию Haalvsh сообщили, что иранские пограничники открыли огонь по афганским мигрантам, пытавшимся незаконно проникнуть в страну из Пакистана, около пограничного перехода в шахрестане Сераван вечером 13 октября. По данным иранских правозащитников, в результате были убито около 250 человек.
"В воскресенье вечером десятки афганцев подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран, которые заранее устроили засаду на границе в районе Калган-Сераван. В результате десятки беженцев были убиты и десятки получили ранения", - цитирует сообщение Haalvsh афганский новостной портал Ariana news.
Шахрестан Сераван расположен в иранской провинции Систан и Белуджистан, граничащей с округом Панджгур пакистанской провинции Белуджистан.
Посол и специальный представитель Ирана в Афганистане Хасан Каземи Куми заявил, что, по его оценке, информация о стрельбе не соответствует действительности. "В результате прямых проверок из надежных источников, проведенных на данный момент, было подтверждено, что новости о гибели десятков нелегальных иммигрантов на границе Серавана не соответствуют действительности", - написал он в соцсети X.