https://ria.ru/20241017/aeroflot-1978556091.html

"Аэрофлот" поделился опытом работы системы налогового мониторинга с Катаром

"Аэрофлот" поделился опытом работы системы налогового мониторинга с Катаром - РИА Новости, 17.10.2024

"Аэрофлот" поделился опытом работы системы налогового мониторинга с Катаром

"Аэрофлот" в рамках деловой встречи с делегацией Генеральной налоговой службы Катара и представителями Федеральной налоговой службы РФ представил опыт внедрения РИА Новости, 17.10.2024

2024-10-17T16:50

2024-10-17T16:50

2024-10-17T16:50

катар

россия

аэрофлот

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках деловой встречи с делегацией Генеральной налоговой службы Катара и представителями Федеральной налоговой службы РФ представил опыт внедрения системы налогового мониторинга, сообщает пресс-служба авиакомпании. Встреча прошла в центральном офисе авиакомпании по инициативе ФНС России в рамках программы официального визита катарской делегации. Гости ознакомились с режимом налогового мониторинга как способом расширенного информационного взаимодействия, при котором компания предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета, включая интеграцию систем российского налогового ведомства с системами электронного документооборота компании. Катарской делегации продемонстрировали, как налоговый орган видит бухгалтерскую и налоговую отчетность плательщика, а также как работают сервисы управления налоговыми рисками. "Интерес к использованию современных IT-технологий в налоговых процессах и его обсуждение в рамках встречи не только на ведомственном, но уже на международном уровне, показывает общемировую тенденцию, направленную на исключение бумажного оборота и экономию ресурса", — рассказала главный бухгалтер ПАО "Аэрофлот" Ирина Николаева.

https://ria.ru/20241017/aeroflot-1978439825.html

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катар, россия, аэрофлот