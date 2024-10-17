https://ria.ru/20241017/aeroflot-1978439825.html
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь - РИА Новости, 17.10.2024
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь
Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Пермью, регулярные полеты начнутся 2 ноября, оператором рейсов будет авиакомпания... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:52
2024-10-17T07:52
2024-10-17T07:52
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аэрофлот
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. "Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Пермью, регулярные полеты начнутся 2 ноября, оператором рейсов будет авиакомпания "Россия", сообщает пресс-служба перевозчика.Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, доступны всем желающим.Полеты из Красноярска в Пермь и в обратном направлении будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Красноярска — по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям."Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году авиакомпания перевезла 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона."Аэрофлот" — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет. Перевозчик вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупным заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
https://ria.ru/20241015/aeroflot-1978099878.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пермь, красноярск, аэрофлот
Пермь, Красноярск, Аэрофлот
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь
"Аэрофлот" запустит регулярные полеты Красноярск-Пермь 2 ноября
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. "Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Пермью, регулярные полеты начнутся 2 ноября, оператором рейсов будет авиакомпания "Россия", сообщает пресс-служба перевозчика.
Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, доступны всем желающим.
Полеты из Красноярска
в Пермь и в обратном направлении будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Красноярска — по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году авиакомпания перевезла 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.
"Аэрофлот" — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет. Перевозчик вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупным заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.