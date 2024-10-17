Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь - РИА Новости, 17.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 17.10.2024
https://ria.ru/20241017/aeroflot-1978439825.html
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь - РИА Новости, 17.10.2024
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь
Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Пермью, регулярные полеты начнутся 2 ноября, оператором рейсов будет авиакомпания... РИА Новости, 17.10.2024
2024-10-17T07:52
2024-10-17T07:52
пермь
красноярск
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977133792_0:225:3102:1971_1920x0_80_0_0_1baaee619aed2d8c6d8d8049662409e8.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. "Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Пермью, регулярные полеты начнутся 2 ноября, оператором рейсов будет авиакомпания "Россия", сообщает пресс-служба перевозчика.Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, доступны всем желающим.Полеты из Красноярска в Пермь и в обратном направлении будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Красноярска — по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям."Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году авиакомпания перевезла 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона."Аэрофлот" — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет. Перевозчик вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупным заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
https://ria.ru/20241015/aeroflot-1978099878.html
https://ria.ru/20241010/aeroflot-1977353757.html
пермь
красноярск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977133792_267:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ac61cd9d3c60c4f46c71dcf18dda5b36.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермь, красноярск, аэрофлот
Пермь, Красноярск, Аэрофлот
"Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок Красноярск-Пермь

"Аэрофлот" запустит регулярные полеты Красноярск-Пермь 2 ноября

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. "Аэрофлот" запускает программу субсидированных перевозок между Красноярском и Пермью, регулярные полеты начнутся 2 ноября, оператором рейсов будет авиакомпания "Россия", сообщает пресс-служба перевозчика.
Билеты по государственной программе, направленной на развитие региональных авиаперевозок, доступны всем желающим.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Группа "Аэрофлот" будет летать по 260 направлениям в зимнем расписании
15 октября, 12:05
Полеты из Красноярска в Пермь и в обратном направлении будут выполняться два раза в неделю. Вылет из Красноярска — по вторникам и субботам, из Перми — по средам и воскресеньям.
"Аэрофлот" — российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2023 году авиакомпания перевезла 25,2 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" — 47,3 миллиона.
"Аэрофлот" — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет. Перевозчик вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупным заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолетов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
"Аэрофлот" открывает продажу билетов из Красноярска в Омск по госпрограмме
10 октября, 11:36
 
ПермьКрасноярскАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала