https://ria.ru/20241016/zhaparov-1978270008.html

Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией

Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.10.2024

Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией

Глава Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар выразил мнение, что просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с Москвой вызваны... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T09:19

2024-10-16T09:19

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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар выразил мнение, что просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с Москвой вызваны ненавистью Запада к России. Журналист Кабара спросил у главы государства, с чем связаны просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с РФ: с введенными против Москвы санкциями или с подозрением, что Бишкек якобы помогает их обходить. "Конечно, как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу. Никаких сомнений нет и быть не может. Это, видимо, просто ненависть к России", - ответил президент. Ранее Жапаров подчеркнул, что Киргизия не может отказаться от сотрудничества с РФ, несмотря на просьбы западных стран. Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html

https://ria.ru/20240904/kirgizija-1970478529.html

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россия, садыр жапаров, владимир путин, в мире, киргизия, оон