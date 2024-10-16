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Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
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09:19 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zhaparov-1978270008.html
Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией
Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией - РИА Новости, 16.10.2024
Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией
Глава Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар выразил мнение, что просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с Москвой вызваны... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T09:19
2024-10-16T09:19
россия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар выразил мнение, что просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с Москвой вызваны ненавистью Запада к России. Журналист Кабара спросил у главы государства, с чем связаны просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с РФ: с введенными против Москвы санкциями или с подозрением, что Бишкек якобы помогает их обходить. "Конечно, как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу. Никаких сомнений нет и быть не может. Это, видимо, просто ненависть к России", - ответил президент. Ранее Жапаров подчеркнул, что Киргизия не может отказаться от сотрудничества с РФ, несмотря на просьбы западных стран. Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН. В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241013/kirgiziya-1977812778.html
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россия, садыр жапаров, владимир путин, в мире, киргизия, оон
Россия, Садыр Жапаров, Владимир Путин, В мире, Киргизия, ООН
Жапаров объяснил просьбы Запада о прекращении сотрудничества с Россией

Жапаров: просьбы не сотрудничать с Москвой вызваны ненавистью Запада к России

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Киргизии Садыр Жапаров . Архивное фото
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БИШКЕК, 16 окт - РИА Новости. Глава Киргизии Садыр Жапаров в интервью госагентству Кабар выразил мнение, что просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с Москвой вызваны ненавистью Запада к России.
Журналист Кабара спросил у главы государства, с чем связаны просьбы западных стран к Бишкеку о прекращении сотрудничества с РФ: с введенными против Москвы санкциями или с подозрением, что Бишкек якобы помогает их обходить.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Запад не должен ничего указывать партнерам России, заявил Жапаров
13 октября, 10:38
"Конечно, как член ООН мы не работаем с санкционными товарами, попавшими под ограничения против России. Поэтому нам не могут предъявить никаких претензий по этому вопросу. Никаких сомнений нет и быть не может. Это, видимо, просто ненависть к России", - ответил президент.
Ранее Жапаров подчеркнул, что Киргизия не может отказаться от сотрудничества с РФ, несмотря на просьбы западных стран.
Власти России неоднократно подчеркивали, что односторонние антироссийские меры западных стран и их союзников неприемлемы и незаконны, отмечая, что они введены в обход механизмов ООН.
В РФ также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияСадыр ЖапаровВладимир ПутинВ миреКиргизияООН
 
 
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