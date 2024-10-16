https://ria.ru/20241016/zemletryasenie-1978281886.html
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6 - РИА Новости, 16.10.2024
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:56
2024-10-16T10:56
2024-10-16T13:10
в мире
турция
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Толчок произошел в 7:46 по времени UTC в 44 километрах к востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине около десяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда составила 5,9. Как передает телеканал NTV, толчки ощущались в провинциях Малатья, Диярбакыр и Элязыг.Министр внутренних дел Али Ерликая заявил в соцсети X, что специалисты начали оценку ущерба.Шестого февраля 2023 года в турецкой провинции Кахраманмараш произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с интервалом в девять часов. Власти назвали это "катастрофой века", жертвами землетрясений стали не менее 53 тысяч человек, 107 тысяч получили ранения.
https://ria.ru/20241009/zemletryasenie-1977111701.html
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в мире, турция, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Турция, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
В Турции произошло землетрясение магнитудой 6
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6