https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978351838.html
Лидеры ЕС заслушают "план победы" Зеленского
Лидеры ЕС заслушают "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
Лидеры ЕС заслушают "план победы" Зеленского
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры на саммите ЕС 17-18 октября в Брюсселе заслушают "план победы" Владимира Зеленского и займутся согласованием... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:41
2024-10-16T15:41
2024-10-16T15:41
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры на саммите ЕС 17-18 октября в Брюсселе заслушают "план победы" Владимира Зеленского и займутся согласованием своей позиции по мирному урегулированию на принципах Устава ООН и международного права. "Украина будет в центре наших дискуссий. Мы заслушаем Зеленского по его плану победы и поработаем над следующими шагами по достижению консенсуса вокруг мирной инициативы, основанной на принципах Устава ООН и международного права", - говорится в документе. Примечательно, что "мирная формула" Зеленского в этом письме Мишеля не упоминается. Глава Евросовета также указал, что европейские лидеры обсудят продолжение финансирования Киева и использование для этого доходов от замороженных российских активов. "Я ожидаю, что мы выполним наше обязательство, взятое в июне совместно с партнерами по G7, предоставить порядка 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов США) к концу года для поддержки нужд Украины", - отмечается в письме. Мишель также собирается поднять вопрос о поддержке энергетики Украины предстоящей зимой.
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В мире, Брюссель, Киев, США, Шарль Мишель, Владимир Зеленский, Евросовет, ООН, Евросоюз
Лидеры ЕС заслушают "план победы" Зеленского
Глава Евросовета Мишель: на саммите ЕС заслушают "план победы" Зеленского