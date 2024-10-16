https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978351838.html

Лидеры ЕС заслушают "план победы" Зеленского

Лидеры ЕС заслушают "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

Лидеры ЕС заслушают "план победы" Зеленского

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры на саммите ЕС 17-18 октября в Брюсселе заслушают "план победы" Владимира Зеленского и займутся согласованием... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:41

2024-10-16T15:41

2024-10-16T15:41

в мире

брюссель

киев

сша

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владимир зеленский

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры на саммите ЕС 17-18 октября в Брюсселе заслушают "план победы" Владимира Зеленского и займутся согласованием своей позиции по мирному урегулированию на принципах Устава ООН и международного права. "Украина будет в центре наших дискуссий. Мы заслушаем Зеленского по его плану победы и поработаем над следующими шагами по достижению консенсуса вокруг мирной инициативы, основанной на принципах Устава ООН и международного права", - говорится в документе. Примечательно, что "мирная формула" Зеленского в этом письме Мишеля не упоминается. Глава Евросовета также указал, что европейские лидеры обсудят продолжение финансирования Киева и использование для этого доходов от замороженных российских активов. "Я ожидаю, что мы выполним наше обязательство, взятое в июне совместно с партнерами по G7, предоставить порядка 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов США) к концу года для поддержки нужд Украины", - отмечается в письме. Мишель также собирается поднять вопрос о поддержке энергетики Украины предстоящей зимой.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

брюссель

киев

сша

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