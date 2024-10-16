https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978347018.html

Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе

Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе - РИА Новости, 16.10.2024

Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе

Владимиру Зеленскому отказали на все его просьбы во время визита в Европу, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T15:12

2024-10-16T15:12

2024-10-16T15:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому отказали на все его просьбы во время визита в Европу, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу. Встреча в Рамштайне была отменена Байденом, мы сейчас получаем все больше сообщений в СМИ, что ее и не будет. В любом случае все двери захлопнулись перед его лицом", — отметил он.По словам эксперта, западные союзники не дали ему зеленый свет на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России. При этом глава киевского режима также не смог добиться ускоренного пути вступления Украины в НАТО, пояснил аналитик."Он не получил больше оружия от европейцев. Немцы и британцы сказали, что у них закончились системы вооружения, что они больше не могут дать ему больше денег", — резюмировал Меркурис.Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978170842.html

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в мире, европа, владимир зеленский, нато, украина, россия