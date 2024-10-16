Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978347018.html
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе - РИА Новости, 16.10.2024
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе
Владимиру Зеленскому отказали на все его просьбы во время визита в Европу, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:12
2024-10-16T15:12
специальная военная операция на украине
в мире
европа
владимир зеленский
нато
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344922_0:215:3000:1903_1920x0_80_0_0_d98d54f18852f13cef1beb90ae2b6862.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому отказали на все его просьбы во время визита в Европу, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube."Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу. Встреча в Рамштайне была отменена Байденом, мы сейчас получаем все больше сообщений в СМИ, что ее и не будет. В любом случае все двери захлопнулись перед его лицом", — отметил он.По словам эксперта, западные союзники не дали ему зеленый свет на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России. При этом глава киевского режима также не смог добиться ускоренного пути вступления Украины в НАТО, пояснил аналитик."Он не получил больше оружия от европейцев. Немцы и британцы сказали, что у них закончились системы вооружения, что они больше не могут дать ему больше денег", — резюмировал Меркурис.Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978170842.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978344922_0:0:2668:2001_1920x0_80_0_0_89a7a063295f6c6d25fe08182b53955e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, владимир зеленский, нато, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Украина, Россия
Стало известно, с чем столкнулся Зеленский в Европе

Меркурис: Зеленскому отказали во всех просьбах во время визита в Европу

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимиру Зеленскому отказали на все его просьбы во время визита в Европу, заявил британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube.
"Зеленский вернулся из очень неудачной поездки в Европу. Встреча в Рамштайне была отменена Байденом, мы сейчас получаем все больше сообщений в СМИ, что ее и не будет. В любом случае все двери захлопнулись перед его лицом", — отметил он.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Вчера, 14:32
По словам эксперта, западные союзники не дали ему зеленый свет на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России. При этом глава киевского режима также не смог добиться ускоренного пути вступления Украины в НАТО, пояснил аналитик.
"Он не получил больше оружия от европейцев. Немцы и британцы сказали, что у них закончились системы вооружения, что они больше не могут дать ему больше денег", — резюмировал Меркурис.
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
"Нужно немедленно". В Киеве выступили с требованием к Зеленскому
15 октября, 16:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаВладимир ЗеленскийНАТОУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала