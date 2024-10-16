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"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:32 16.10.2024 (обновлено: 14:40 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского
Украинцы в комментариях под публикацией в Telegram-канале УНИАН раскритиковали представленный Владимиром Зеленским "план победы". РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:32
2024-10-16T14:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинцы в комментариях под публикацией в Telegram-канале УНИАН раскритиковали представленный Владимиром Зеленским "план победы"."Ну навыдумывал-то сколько. После первого пункта о НАТО, дальше можно уже не читать", — написал Антон. "Придурок, проще тебя устранить", — добавил МПЛ. "Хоть бы один пункт был реалистичным", — заметил Rio Ferdinand. "Нереалистично все это, это больше план по продолжению войны и дальнейшей узурпации власти", — поделился мнением Андрей. "А где победа?" — с иронией написал Александр. "Пункт шестой Зеленский сваливает с денежками, а западная Украина стирается с лица земли?" — поинтересовался FL. "Боже, какой даун у власти, заигрался мальчик чужими жизнями. Фронт уже сыпется, а у него все прекрасно. Сколько еще потужных перемог будет?" — возмутился DK. "План вообще ничего нового не преподносит, он хочет сказки, что весь мир ему поможет, это не так работает", — резюмировал Алексей Хлебан. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20241016/kosachev-1978337303.html
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978336354.html
https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978227109.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО

"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинцы в комментариях под публикацией в Telegram-канале УНИАН раскритиковали представленный Владимиром Зеленским "план победы".
"Ну навыдумывал-то сколько. После первого пункта о НАТО, дальше можно уже не читать", — написал Антон.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Косачев рассказал, на что направлен "план победы" Зеленского
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"Придурок, проще тебя устранить", — добавил МПЛ.
"Хоть бы один пункт был реалистичным", — заметил Rio Ferdinand.
"Нереалистично все это, это больше план по продолжению войны и дальнейшей узурпации власти", — поделился мнением Андрей.
"А где победа?" — с иронией написал Александр.
"Пункт шестой Зеленский сваливает с денежками, а западная Украина стирается с лица земли?" — поинтересовался FL.
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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"Боже, какой даун у власти, заигрался мальчик чужими жизнями. Фронт уже сыпется, а у него все прекрасно. Сколько еще потужных перемог будет?" — возмутился DK.
"План вообще ничего нового не преподносит, он хочет сказки, что весь мир ему поможет, это не так работает", — резюмировал Алексей Хлебан.
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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