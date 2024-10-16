https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html

"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского

"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

"Заигрался мальчик": украинцы оценили "план победы" Зеленского

Украинцы в комментариях под публикацией в Telegram-канале УНИАН раскритиковали представленный Владимиром Зеленским "план победы". РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:32

2024-10-16T14:32

2024-10-16T14:40

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Украинцы в комментариях под публикацией в Telegram-канале УНИАН раскритиковали представленный Владимиром Зеленским "план победы"."Ну навыдумывал-то сколько. После первого пункта о НАТО, дальше можно уже не читать", — написал Антон. "Придурок, проще тебя устранить", — добавил МПЛ. "Хоть бы один пункт был реалистичным", — заметил Rio Ferdinand. "Нереалистично все это, это больше план по продолжению войны и дальнейшей узурпации власти", — поделился мнением Андрей. "А где победа?" — с иронией написал Александр. "Пункт шестой Зеленский сваливает с денежками, а западная Украина стирается с лица земли?" — поинтересовался FL. "Боже, какой даун у власти, заигрался мальчик чужими жизнями. Фронт уже сыпется, а у него все прекрасно. Сколько еще потужных перемог будет?" — возмутился DK. "План вообще ничего нового не преподносит, он хочет сказки, что весь мир ему поможет, это не так работает", — резюмировал Алексей Хлебан. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический — касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает "сдерживание российских сил" путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом "потенциале страны", в пятом — о времени после окончания вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20241016/kosachev-1978337303.html

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978336354.html

https://ria.ru/20241015/zelenskiy-1978227109.html

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в мире, украина, владимир зеленский, нато