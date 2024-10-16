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Запад сообщает Киеву о передвижениях российской авиации, признали в ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
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13:10 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zapad-1978318850.html
Запад сообщает Киеву о передвижениях российской авиации, признали в ВСУ
Запад сообщает Киеву о передвижениях российской авиации, признали в ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
Запад сообщает Киеву о передвижениях российской авиации, признали в ВСУ
Запад предоставляет Киеву информацию о передвижениях российской бомбардировочной авиации, заявил исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T13:10
2024-10-16T13:10
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Запад предоставляет Киеву информацию о передвижениях российской бомбардировочной авиации, заявил исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. "Партнеры обычно сигнализируют нам о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции. Они дают нам знать, когда и где россияне готовят атаку", - заявил Игнат, его слова приводит газета Politico. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами сделать это не могут. Москва, отметил российский дипломат, осведомлена, что украинские военнослужащие на местах "технологически не в состоянии" управлять этими ракетами, а полетное задание и его загрузка в систему осуществляется теми, кто поставляет эти вооружение.
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россия, киев, украина, василий небензя, вооруженные силы украины, politico, оон
Россия, Киев, Украина, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, Politico, ООН
Запад сообщает Киеву о передвижениях российской авиации, признали в ВСУ

Игнат: Запад передает Украине сведения о передвижениях военной авиации России

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Запад предоставляет Киеву информацию о передвижениях российской бомбардировочной авиации, заявил исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Партнеры обычно сигнализируют нам о перемещениях российских бомбардировщиков на огневые позиции. Они дают нам знать, когда и где россияне готовят атаку", - заявил Игнат, его слова приводит газета Politico.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что западные военные фактически "в ручном режиме" руководят процессом использования Украиной высокоточного оружия в противостоянии с Россией, киевские военные сами сделать это не могут. Москва, отметил российский дипломат, осведомлена, что украинские военнослужащие на местах "технологически не в состоянии" управлять этими ракетами, а полетное задание и его загрузка в систему осуществляется теми, кто поставляет эти вооружение.
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РоссияКиевУкраинаВасилий НебензяВооруженные силы УкраиныPoliticoООН
 
 
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