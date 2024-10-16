https://ria.ru/20241016/zapad-1978311842.html

WP: Запад начал признавать, что Украина не вернется к границам 1991 года

WP: Запад начал признавать, что Украина не вернется к границам 1991 года - РИА Новости, 16.10.2024

WP: Запад начал признавать, что Украина не вернется к границам 1991 года

Запад уже начал признавать, что под натиском российских сил украинским войсками приходится все время отступать, Украина не сможет вернуться к границам 1991... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T12:45

2024-10-16T12:45

2024-10-16T12:57

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украина

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Запад уже начал признавать, что под натиском российских сил украинским войсками приходится все время отступать, Украина не сможет вернуться к границам 1991 года, пишет американская газета Washington Post. Издание ссылается на слова одного из украинских командиров, который заявил, что из-за мощи российских сил ВСУ все время приходиться отступать. Также газета приводит заявление другого военного ВСУ, который ранее в разговоре с британским изданием Financial Times заявлял, что сложно представить достижение Киевом цели по возвращению к границам 1991 года. "Западные лидеры и дипломаты косвенно понимали эту реальность уже месяцами, но в итоге ее стали признавать", - пишет издание. Washington Post иллюстрирует свое заключение словами президента Чехии Петра Павела, который ранее в интервью газете New York Times указал на то, что Киеву следует реалистично оценивать перспективу достижения цели возвращения к границам 1991 года. По мнению чешского президента, конфликт не закончится ни поражением Москвы, ни Киева. Как полагает Павел, Украина по его итогам не сможет вернуться к границам 1991 года, а Россия не получит официального признания новых регионов со стороны Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно.

https://ria.ru/20240820/nato-1967214536.html

https://ria.ru/20240923/prezident-1974322881.html

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россия, украина, киев, петр павел, владимир путин, вооруженные силы украины, оон