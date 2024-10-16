WP: Запад начал признавать, что Украина не вернется к границам 1991 года
WP: Запад признал, что Украина не сможет вернуться к границам 1991 года
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Запад уже начал признавать, что под натиском российских сил украинским войсками приходится все время отступать, Украина не сможет вернуться к границам 1991 года, пишет американская газета Washington Post.
Издание ссылается на слова одного из украинских командиров, который заявил, что из-за мощи российских сил ВСУ все время приходиться отступать. Также газета приводит заявление другого военного ВСУ, который ранее в разговоре с британским изданием Financial Times заявлял, что сложно представить достижение Киевом цели по возвращению к границам 1991 года.
"Западные лидеры и дипломаты косвенно понимали эту реальность уже месяцами, но в итоге ее стали признавать", - пишет издание.
Washington Post иллюстрирует свое заключение словами президента Чехии Петра Павела, который ранее в интервью газете New York Times указал на то, что Киеву следует реалистично оценивать перспективу достижения цели возвращения к границам 1991 года. По мнению чешского президента, конфликт не закончится ни поражением Москвы, ни Киева. Как полагает Павел, Украина по его итогам не сможет вернуться к границам 1991 года, а Россия не получит официального признания новых регионов со стороны Украины.
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