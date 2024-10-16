https://ria.ru/20241016/zakharova-1978395252.html

Захарова прокомментировала жалобы МИД Украины на Джареда Лето

Захарова прокомментировала жалобы МИД Украины на Джареда Лето - РИА Новости, 16.10.2024

Захарова прокомментировала жалобы МИД Украины на Джареда Лето

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что музыкант Джаред Лето после недовольства им украинского МИД оказался в хорошей компании - между... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:03

2024-10-16T19:03

2024-10-16T19:03

шоубиз

джаред лето

мария захарова

александр пушкин

белград (город)

киев

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что музыкант Джаред Лето после недовольства им украинского МИД оказался в хорошей компании - между выдающимся поэтом-классиком Александром Пушкиным и императрицей Екатериной II. "Мне кажется, упомянутый вами деятель, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной Второй", - сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать претензии Киева к музыканту Джареду Лето. Она подчеркнула, что такие претензии, которые предъявил к Лето украинский МИД, "смешно" слышать от тех, кто провозгласил нацистских коллаборационистов национальными героями и от тех, кто нарушает международно-правовые обязательства, отменяет русский язык и преследует за религиозные взгляды, а также разрушает памятники своим же собственным героям. Ранее украинский МИД выразил недовольство желанием американского певца и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных. Лето ранее на концерте в Белграде заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев. В ноябре 2023 года Одесский горсовет принял решение о сносе памятника Екатерине Второй. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20241016/leto-1978322438.html

https://ria.ru/20231110/leto-1908639345.html

белград (город)

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

джаред лето, мария захарова, александр пушкин, белград (город), киев, россия, в мире