https://ria.ru/20241016/zakharova-1978395252.html
Захарова прокомментировала жалобы МИД Украины на Джареда Лето
Захарова прокомментировала жалобы МИД Украины на Джареда Лето - РИА Новости, 16.10.2024
Захарова прокомментировала жалобы МИД Украины на Джареда Лето
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что музыкант Джаред Лето после недовольства им украинского МИД оказался в хорошей компании - между... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:03
2024-10-16T19:03
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что музыкант Джаред Лето после недовольства им украинского МИД оказался в хорошей компании - между выдающимся поэтом-классиком Александром Пушкиным и императрицей Екатериной II. "Мне кажется, упомянутый вами деятель, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной Второй", - сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать претензии Киева к музыканту Джареду Лето. Она подчеркнула, что такие претензии, которые предъявил к Лето украинский МИД, "смешно" слышать от тех, кто провозгласил нацистских коллаборационистов национальными героями и от тех, кто нарушает международно-правовые обязательства, отменяет русский язык и преследует за религиозные взгляды, а также разрушает памятники своим же собственным героям. Ранее украинский МИД выразил недовольство желанием американского певца и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных. Лето ранее на концерте в Белграде заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев. В ноябре 2023 года Одесский горсовет принял решение о сносе памятника Екатерине Второй. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20241016/leto-1978322438.html
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джаред лето, мария захарова, александр пушкин, белград (город), киев, россия, в мире
Шоубиз, Джаред Лето, Мария Захарова, Александр Пушкин, Белград (город), Киев, Россия, В мире
Захарова прокомментировала жалобы МИД Украины на Джареда Лето
Захарова: Джаред Лето после жалоб Киева оказался между Пушкиным и Екатериной II
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что музыкант Джаред Лето после недовольства им украинского МИД оказался в хорошей компании - между выдающимся поэтом-классиком Александром Пушкиным и императрицей Екатериной II.
"Мне кажется, упомянутый вами деятель, вообще ему повезло, он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной Второй", - сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать претензии Киева к музыканту Джареду Лето.
Она подчеркнула, что такие претензии, которые предъявил к Лето украинский МИД, "смешно" слышать от тех, кто провозгласил нацистских коллаборационистов национальными героями и от тех, кто нарушает международно-правовые обязательства, отменяет русский язык и преследует за религиозные взгляды, а также разрушает памятники своим же собственным героям.
Ранее украинский МИД выразил недовольство желанием американского певца и солиста группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето выступить в России и назвал это якобы оскорблением украинских военных. Лето ранее на концерте в Белграде
заявил, что "однажды, когда все эти проблемы закончатся", музыканты посетят Россию. Он также указал, что вернется в Белград и посетит Киев.
В ноябре 2023 года Одесский горсовет принял решение о сносе памятника Екатерине Второй. Демонтаж монументов, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине
в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.