https://ria.ru/20241016/zakharova-1978354857.html
Захарова назвала "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов
Захарова назвала "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов - РИА Новости, 16.10.2024
Захарова назвала "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Владимиром Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:01
2024-10-16T16:01
2024-10-16T16:14
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Владимиром Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов, "кровавая пена на губах нациста"."Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы неонациста", - сказала она в ходе брифинга.Захарова добавила, что "план, так называемый, содержит пять пунктов, очередная истерия по поводу приглашения Украины в НАТО, что с точки зрения Зеленского должно стать, как он сказал, свидетельством решимости и покажет, как партнеры видят Украину в архитектуре безопасности"."Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе, партнеры уже, я имею виду партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности: в гробу они видят Украину и украинских граждан также в могиле", - пояснила она.
https://ria.ru/20241016/zelenskiy-1978340473.html
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мария захарова, в мире, украина, россия, владимир зеленский, нато
Мария Захарова, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
Захарова назвала "план победы" Зеленского набором бессвязных лозунгов
Захарова назвала "план победы" Зеленского кровавой пеной на губах нациста
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Владимиром Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов, "кровавая пена на губах нациста".
"Это, конечно, никакой не план, это набор бессвязных лозунгов, это кровавая пена на губах убийцы неонациста", - сказала она в ходе брифинга.
Захарова добавила, что "план, так называемый, содержит пять пунктов, очередная истерия по поводу приглашения Украины
в НАТО
, что с точки зрения Зеленского должно стать, как он сказал, свидетельством решимости и покажет, как партнеры видят Украину в архитектуре безопасности".
"Я просто могу сказать Зеленскому, если он не в курсе, партнеры уже, я имею виду партнеры киевского режима уже продемонстрировали, как видят Украину в архитектуре безопасности: в гробу они видят Украину и украинских граждан также в могиле", - пояснила она.