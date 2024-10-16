Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе
Захарова: ударам по гражданским объектам и местам скопления людей нет оправдания
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ударам по гражданским объектам, местам скопления людей нет оправдания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после израильского удара по больнице в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что нанесла удар по якобы бойцам, действовавшим в командном центре палестинского движения ХАМАС, расположенном в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.
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На брифинге для СМИ Захарова отметила, что ужасающие кадры с места удара не могут вызывать ничего, кроме шока. Российская сторона желает скорейшего выздоровления пострадавшим и выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибших. Речь идет не только о попавших под удар по больнице, но и обо всех пострадавших за "год абсолютного безумия", привнесенного в жизнь региона западными кураторами, добавила официальный представитель МИД РФ.
"Наша позиция носит последовательный и принципиальный характер: мы неоднократно говорили, что насилию в отношении мирного населения, неизбирательным ударам по гражданским объектам, местам массового скопления людей нет и не может быть оправданий. Такие действия военных выходят за рамки как гуманитарного права, так и общечеловеческой морали", - сказала Захарова.
Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.