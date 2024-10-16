https://ria.ru/20241016/zaharova-1978402475.html

Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе

Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе - РИА Новости, 16.10.2024

Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе

Ударам по гражданским объектам, местам скопления людей нет оправдания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после израильского удара по... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:53

2024-10-16T19:53

2024-10-16T19:53

в мире

россия

израиль

москва

мария захарова

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ударам по гражданским объектам, местам скопления людей нет оправдания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после израильского удара по больнице в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что нанесла удар по якобы бойцам, действовавшим в командном центре палестинского движения ХАМАС, расположенном в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. На брифинге для СМИ Захарова отметила, что ужасающие кадры с места удара не могут вызывать ничего, кроме шока. Российская сторона желает скорейшего выздоровления пострадавшим и выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибших. Речь идет не только о попавших под удар по больнице, но и обо всех пострадавших за "год абсолютного безумия", привнесенного в жизнь региона западными кураторами, добавила официальный представитель МИД РФ. "Наша позиция носит последовательный и принципиальный характер: мы неоднократно говорили, что насилию в отношении мирного населения, неизбирательным ударам по гражданским объектам, местам массового скопления людей нет и не может быть оправданий. Такие действия военных выходят за рамки как гуманитарного права, так и общечеловеческой морали", - сказала Захарова. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240801/udar-1963519046.html

https://ria.ru/20241014/sektor_gaza-1977871731.html

россия

израиль

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, москва, мария захарова, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году