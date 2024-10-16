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Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе - РИА Новости, 16.10.2024
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19:53 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/zaharova-1978402475.html
Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе
Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе - РИА Новости, 16.10.2024
Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе
Ударам по гражданским объектам, местам скопления людей нет оправдания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после израильского удара по... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:53
2024-10-16T19:53
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ударам по гражданским объектам, местам скопления людей нет оправдания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после израильского удара по больнице в секторе Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что нанесла удар по якобы бойцам, действовавшим в командном центре палестинского движения ХАМАС, расположенном в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа. На брифинге для СМИ Захарова отметила, что ужасающие кадры с места удара не могут вызывать ничего, кроме шока. Российская сторона желает скорейшего выздоровления пострадавшим и выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибших. Речь идет не только о попавших под удар по больнице, но и обо всех пострадавших за "год абсолютного безумия", привнесенного в жизнь региона западными кураторами, добавила официальный представитель МИД РФ. "Наша позиция носит последовательный и принципиальный характер: мы неоднократно говорили, что насилию в отношении мирного населения, неизбирательным ударам по гражданским объектам, местам массового скопления людей нет и не может быть оправданий. Такие действия военных выходят за рамки как гуманитарного права, так и общечеловеческой морали", - сказала Захарова. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240801/udar-1963519046.html
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в мире, россия, израиль, москва, мария захарова, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Москва, Мария Захарова, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Захарова прокомментировала израильские удары по гражданским объектам в Газе

Захарова: ударам по гражданским объектам и местам скопления людей нет оправдания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Ударам по гражданским объектам, местам скопления людей нет оправдания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после израильского удара по больнице в секторе Газа.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила, что нанесла удар по якобы бойцам, действовавшим в командном центре палестинского движения ХАМАС, расположенном в больнице в городе Дейр-эль-Балах в секторе Газа.
Дым в секторе Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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На брифинге для СМИ Захарова отметила, что ужасающие кадры с места удара не могут вызывать ничего, кроме шока. Российская сторона желает скорейшего выздоровления пострадавшим и выражает глубочайшие соболезнования родственникам погибших. Речь идет не только о попавших под удар по больнице, но и обо всех пострадавших за "год абсолютного безумия", привнесенного в жизнь региона западными кураторами, добавила официальный представитель МИД РФ.
"Наша позиция носит последовательный и принципиальный характер: мы неоднократно говорили, что насилию в отношении мирного населения, неизбирательным ударам по гражданским объектам, местам массового скопления людей нет и не может быть оправданий. Такие действия военных выходят за рамки как гуманитарного права, так и общечеловеческой морали", - сказала Захарова.
Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильского удара по палаточному городку во дворе больницы мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе. 14 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
ЦАХАЛ заявил об ударе по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС
14 октября, 02:45
 
В миреРоссияИзраильМоскваМария ЗахароваХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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