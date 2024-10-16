Молдаван пытаются сделать обслугой Румынии и НАТО, заявила Захарова
Захарова: молдаван пытаются лишить идентичности, сделав обслугой Румынии и НАТО
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Политика румынизации, лишения молдаван своей идентичности преследует цель превратить их в обслугу интересов Румынии и сообщества НАТО в целом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно, идёт румынизация Молдавии. Поглощение Румынией Молдавии. Это историческая битва, которая ведётся десятилетиями и столетиями, и сейчас она вышла на новый уровень. Но есть ещё один очень важный момент. Когда вы лишаете человека его идентичности, вы можете делать с ним все что угодно. И со страной то же самое. Идентичность - это корни. Корни - это ваша устойчивость в разных смыслах. И в морально-психологическом, и в нравственном, в том числе и в физическом. Вы понимаете, на что вы опираетесь. Вы понимаете, что вас подпитывает. Вы понимаете, кто вы. Молдаван этого пытаются лишить для того, чтобы сделать просто манкуртов", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что у Молдавии ещё сохраняются остатки научного, промышленного, образовательного наследия, но в дальнейшем этого не будет.
"Потому что не для этого нужны эти люди. Эти люди нужны для того, чтобы быть вечной обслугой. Вечной возможностью для того, чтобы рекрутировать под нужды в данном случае Румынии, а в целом натовского сообщества, себе обслуживающий персонал", - объяснила Захарова.