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В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове
В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 16.10.2024
В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове
Власти Японии считают важным недопущение эскалации ситуации на Корейском полуострове после того, как КНДР подорвала ряд участков межкорейских дорог, заявил в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:18
2024-10-16T06:18
2024-10-16T08:47
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ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Власти Японии считают важным недопущение эскалации ситуации на Корейском полуострове после того, как КНДР подорвала ряд участков межкорейских дорог, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Кадзухико Аоки. "Мы осведомлены о сообщениях (относительно работ по подрыву. — Прим. ред.). Важно, чтобы эти действия не привели к эскалации ситуации и росту напряженности между КНДР и Южной Кореей", — отметил он. Аоки добавил, что правительство Японии "предпримет все меры по сбору, анализу информации и отслеживанию последующих действий Северной Кореи". Накануне агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. До этого Генштаб Северной Кореи заявил, что страна с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" — Южной Кореей, и проведет фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска во избежание столкновений.
https://ria.ru/20241015/kndr-1978061665.html
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В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове
Власти Японии считают важным недопущение эскалации на Корейском полуострове