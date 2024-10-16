Рейтинг@Mail.ru
В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:18 16.10.2024 (обновлено: 08:47 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/yaponiya-1978257262.html
В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове
В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 16.10.2024
В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове
Власти Японии считают важным недопущение эскалации ситуации на Корейском полуострове после того, как КНДР подорвала ряд участков межкорейских дорог, заявил в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T06:18
2024-10-16T08:47
в мире
япония
южная корея
корейский полуостров
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_43e76483a01441e42f875535742dfce3.jpg
ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Власти Японии считают важным недопущение эскалации ситуации на Корейском полуострове после того, как КНДР подорвала ряд участков межкорейских дорог, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Кадзухико Аоки. "Мы осведомлены о сообщениях (относительно работ по подрыву. — Прим. ред.). Важно, чтобы эти действия не привели к эскалации ситуации и росту напряженности между КНДР и Южной Кореей", — отметил он. Аоки добавил, что правительство Японии "предпримет все меры по сбору, анализу информации и отслеживанию последующих действий Северной Кореи". Накануне агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. До этого Генштаб Северной Кореи заявил, что страна с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" — Южной Кореей, и проведет фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска во избежание столкновений.
https://ria.ru/20241015/kndr-1978061665.html
https://ria.ru/20241015/koreja-1978070023.html
япония
южная корея
корейский полуостров
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573275062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_437678f1c5eb722e7677869007417ce1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, южная корея, корейский полуостров, кндр (северная корея)
В мире, Япония, Южная Корея, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея)
В Японии призвали не допустить эскалации на Корейском полуострове

Власти Японии считают важным недопущение эскалации на Корейском полуострове

© AP Photo / Jae C. HongТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Власти Японии считают важным недопущение эскалации ситуации на Корейском полуострове после того, как КНДР подорвала ряд участков межкорейских дорог, заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Кадзухико Аоки.
"Мы осведомлены о сообщениях (относительно работ по подрыву. — Прим. ред.). Важно, чтобы эти действия не привели к эскалации ситуации и росту напряженности между КНДР и Южной Кореей", — отметил он.
КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
КНДР подорвала две межкорейские дороги
Вчера, 06:24
Аоки добавил, что правительство Японии "предпримет все меры по сбору, анализу информации и отслеживанию последующих действий Северной Кореи".
Накануне агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. До этого Генштаб Северной Кореи заявил, что страна с 9 октября проведет работы по блокированию и прерыванию всех автомобильных и железных дорог, соединяющих ее территорию с "главным врагом" — Южной Кореей, и проведет фортификацию оборонительных сооружений, о чем уведомила американские войска во избежание столкновений.
КНДР подорвала участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Южная Корея ответила на подрыв КНДР межкорейских дорог
Вчера, 09:01
 
В миреЯпонияЮжная КореяКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала