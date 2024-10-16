https://ria.ru/20241016/yamal-1978408520.html

На Ямале первокурсники из числа малочисленных народов получат "подъемные"

На Ямале первокурсники из числа малочисленных народов получат "подъемные" - РИА Новости, 16.10.2024

На Ямале первокурсники из числа малочисленных народов получат "подъемные"

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа с 2025 года будут выплачивать "подъемные" первокурсникам из числа коренных малочисленных народов Севера, сообщает... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:47

2024-10-16T20:47

2024-10-16T20:47

ямало-ненецкий автономный округ

север

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа с 2025 года будут выплачивать "подъемные" первокурсникам из числа коренных малочисленных народов Севера, сообщает правительство региона. "C 2025 года первокурсники из числа КМНС будут получать подъемные. Единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей смогут получить студенты-очники вузов из малоимущих семей КМНС или ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Денежные средства можно потратить на оплату расходов на проезд, аренду жилья, одежду и канцелярские принадлежности", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая мера поддержки подготовлена по итогам летней серии выездных встреч с тундровиками, проходивших по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова. В дальнейшем инициатива будет включена в обновленную "Дорожную карту КМНС". Помимо этого, с 2025 года изменятся условия аренды жилья для выпускников колледжей из числа семей кочевников. Так, компенсация в размере 25 тысяч рублей будет выплачиваться и при трудоустройстве в бюджетные организации. Сейчас аренду жилья частично возмещают для тех, кто вышел на работу во внебюджетные организации. При этом, средний балл для получения меры поддержки снижен до четырех.

https://ria.ru/20241016/yamal-1978407213.html

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север, ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)