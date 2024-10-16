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Ямал запустил туристический проект "Клуб 89" - РИА Новости, 16.10.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:34 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/yamal-1978407213.html
Ямал запустил туристический проект "Клуб 89"
Ямал запустил туристический проект "Клуб 89" - РИА Новости, 16.10.2024
Ямал запустил туристический проект "Клуб 89"
Ямало-Ненецкий автономный округ запустил туристический проект "Клуб 89", в рамках которого участники должны будут посетить достопримечательности 89 регионов... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T20:34
2024-10-16T20:34
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
владимир путин
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ запустил туристический проект "Клуб 89", в рамках которого участники должны будут посетить достопримечательности 89 регионов России, сообщает пресс-служба правительства Ямала. Туристический проект "Клуб 89" – мини-приложение в соцсети "ВКонтакте", в котором участники старше 14 лет смогут ставить отметку о посещении каждого региона страны, делиться эмоциями и соревноваться с другими туристами. Пользователи приложения также получат возможность принимать вызовы к посещению регионов, мероприятий, ресторанов с национальной кухней и получать за это призы от партнеров проекта. Ежегодно 100 топовых участников рейтинга отправятся в поездку на Ямал. Участники, посетившие все 89 регионов, получат эксклюзивное путешествие в любой регион России. Первым почетным членом "Клуба 89" стал Владимир Путин, посетивший в начале года Чукотский автономный округ, который стал в его списке 89-м регионом, где он побывал. Запуск проекта состоялся накануне на форуме "Больше, чем путешествие" во Владивостоке. "Первый из тематических вызовов посвятили предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам Клуба предстоит посетить 31 регион, в котором находятся города воинской славы России. В приложении на главной странице будут показаны достопримечательности, посвященные героизму жителей и воинов страны в ключевые периоды нашей истории", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240926/yamal-1974956112.html
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ямал, владимир путин, россия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Владимир Путин, Россия

Ямал запустил туристический проект "Клуб 89"

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ запустил туристический проект "Клуб 89", в рамках которого участники должны будут посетить достопримечательности 89 регионов России, сообщает пресс-служба правительства Ямала.
Туристический проект "Клуб 89" – мини-приложение в соцсети "ВКонтакте", в котором участники старше 14 лет смогут ставить отметку о посещении каждого региона страны, делиться эмоциями и соревноваться с другими туристами. Пользователи приложения также получат возможность принимать вызовы к посещению регионов, мероприятий, ресторанов с национальной кухней и получать за это призы от партнеров проекта. Ежегодно 100 топовых участников рейтинга отправятся в поездку на Ямал. Участники, посетившие все 89 регионов, получат эксклюзивное путешествие в любой регион России.
Первым почетным членом "Клуба 89" стал Владимир Путин, посетивший в начале года Чукотский автономный округ, который стал в его списке 89-м регионом, где он побывал. Запуск проекта состоялся накануне на форуме "Больше, чем путешествие" во Владивостоке.
"Первый из тематических вызовов посвятили предстоящему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участникам Клуба предстоит посетить 31 регион, в котором находятся города воинской славы России. В приложении на главной странице будут показаны достопримечательности, посвященные героизму жителей и воинов страны в ключевые периоды нашей истории", - говорится в сообщении.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмалВладимир ПутинРоссия
 
 
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