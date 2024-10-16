https://ria.ru/20241016/yamal-1978404153.html

Новый модульный аэровокзал для пассажиров вертолетов построили на Ямале

Новый модульный аэровокзал для пассажиров вертолетов построили на Ямале - РИА Новости, 16.10.2024

Новый модульный аэровокзал для пассажиров вертолетов построили на Ямале

Девятый модульный аэровокзал возвели в Ямало-Ненецком автономном округе, в отдаленном поселке Ныда, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T20:13

2024-10-16T20:13

2024-10-16T20:13

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Девятый модульный аэровокзал возвели в Ямало-Ненецком автономном округе, в отдаленном поселке Ныда, сообщает пресс-служба правительства региона. "С просьбой улучшить инфраструктуру для пассажиров вертолетов местные жители обращались к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову во время Честного маршрута в этом году. Площадь здания более 70 квадратных метров. Внутри расположены авиакассы, зал ожидания и санузел. Для маломобильных пассажиров предусмотрены пандусы и поручни. В новом здании пассажиры будут ожидать свой рейс в комфортных условиях", - говорится в сообщении. По данным властей, за последние два года аналогичные павильоны появились в восьми малых населенных пунктах Ямала: Антипаюте, Гыде, Овгорте, Горках, Питляре, Новом Порту, Шурышкарах и Кутопьюгане. Все модульные здания для пассажиров возводят в рамках госпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры". Также, по поручению губернатора округа на вертолетных рейсах внедряется электронная продажа билетов и регистрация пассажиров. Как отметили в правительстве Ямала, малые населенные пункты находятся в суровых климатических условиях Арктической зоны, где вертолетные перевозки являются единственным круглогодичным видом транспорта. Рейсы выполняются по 26 межмуниципальным и 11 внутримуниципальным маршрутам.

https://ria.ru/20240926/yamal-1974956112.html

ямал

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ямал, дмитрий артюхов