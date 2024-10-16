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Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ
Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, как командование отправляет солдат штурмовать уже занятые российской армией населенные пункты, видео... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:58
2024-10-16T08:58
2024-10-16T08:58
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, как командование отправляет солдат штурмовать уже занятые российской армией населенные пункты, видео предоставило Минобороны РФ. "Уже село захвачено, а они кидают просто на "мясо", - сказал Дудяк. Он также пожаловался на тяжелый отход из Карловки (о ее освобождении Минобороны РФ сообщало 4 сентября). "Нам никто ничего не сказал, никто нас не вывел, мы сами вышли. Нас просто кинули", - заключил пленный.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
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россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ
Украинский пленный: отправляют солдат ВСУ в уже занятые ВС РФ населенные пункты
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, как командование отправляет солдат штурмовать уже занятые российской армией населенные пункты, видео предоставило Минобороны РФ.
"Уже село захвачено, а они кидают просто на "мясо", - сказал Дудяк.
Он также пожаловался на тяжелый отход из Карловки (о ее освобождении Минобороны РФ сообщало 4 сентября). "Нам никто ничего не сказал, никто нас не вывел, мы сами вышли. Нас просто кинули", - заключил пленный.