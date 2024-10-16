Рейтинг@Mail.ru
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/vsu-1978266136.html
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ
Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, как командование отправляет солдат штурмовать уже занятые российской армией населенные пункты, видео... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:58
2024-10-16T08:58
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321803_0:89:2984:1768_1920x0_80_0_0_8ea06bf3588911bbd45988b64f11ad0c.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, как командование отправляет солдат штурмовать уже занятые российской армией населенные пункты, видео предоставило Минобороны РФ. "Уже село захвачено, а они кидают просто на "мясо", - сказал Дудяк. Он также пожаловался на тяжелый отход из Карловки (о ее освобождении Минобороны РФ сообщало 4 сентября). "Нам никто ничего не сказал, никто нас не вывел, мы сами вышли. Нас просто кинули", - заключил пленный.
https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321803_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f6289c771e6acee3d7b0695b912ed917.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины
Россия, Вооруженные силы Украины
Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ

Украинский пленный: отправляют солдат ВСУ в уже занятые ВС РФ населенные пункты

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, как командование отправляет солдат штурмовать уже занятые российской армией населенные пункты, видео предоставило Минобороны РФ.
"Уже село захвачено, а они кидают просто на "мясо", - сказал Дудяк.
Он также пожаловался на тяжелый отход из Карловки (о ее освобождении Минобороны РФ сообщало 4 сентября). "Нам никто ничего не сказал, никто нас не вывел, мы сами вышли. Нас просто кинули", - заключил пленный.
Украинский солдат о том, как попал в плен - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
"Думали, что подкрепление". Украинский солдат рассказал, как попал в плен
21 сентября, 10:21
 
РоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала