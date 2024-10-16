https://ria.ru/20241016/vsu-1978266136.html

Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ

Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ - РИА Новости, 16.10.2024

Кидают на "мясо". Украинский пленный рассказал о приказах командования ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, как командование отправляет солдат штурмовать уже занятые российской армией населенные пункты, видео... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:58

2024-10-16T08:58

2024-10-16T08:58

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321803_0:89:2984:1768_1920x0_80_0_0_8ea06bf3588911bbd45988b64f11ad0c.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Петр Дудяк рассказал, как командование отправляет солдат штурмовать уже занятые российской армией населенные пункты, видео предоставило Минобороны РФ. "Уже село захвачено, а они кидают просто на "мясо", - сказал Дудяк. Он также пожаловался на тяжелый отход из Карловки (о ее освобождении Минобороны РФ сообщало 4 сентября). "Нам никто ничего не сказал, никто нас не вывел, мы сами вышли. Нас просто кинули", - заключил пленный.

https://ria.ru/20240921/plennyy-1973967467.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины