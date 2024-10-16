https://ria.ru/20241016/volodin-1978355625.html
Володин назвал основные жалобы граждан на услуги ЖКХ
Володин назвал основные жалобы граждан на услуги ЖКХ - РИА Новости, 16.10.2024
Володин назвал основные жалобы граждан на услуги ЖКХ
Основные жалобы подписчиков в Telegram-канале по теме ЖКХ связаны с высокими тарифами на услуги и несоответствием цены качеству, рассказал журналистам спикер... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T16:06
2024-10-16T16:06
2024-10-16T16:59
общество
жкх
новосибирская область
камчатский край
вячеслав володин
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Основные жалобы подписчиков в Telegram-канале по теме ЖКХ связаны с высокими тарифами на услуги и несоответствием цены качеству, рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он пояснил, что публикация в его Telegram-канале с анонсом правительственного часа по вопросам ЖКХ собрала четыре тысячи откликов россиян, в частности, из Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского края, Коми и Татарстана."Среди ключевых тем, которые поднимают граждане, — высокие тарифы ЖКХ (33 процента), а также несоответствие качества услуг их цене", — сказал председатель нижней палаты парламента.Он отметил, что также 13 процентов пожаловались на изношенные коммуникации, а 6,5 процента респондентов выразили недовольство из-за отсутствия прозрачности работы управляющих компаний.
https://ria.ru/20241012/zhkkh-1977702583.html
https://ria.ru/20241009/gosduma-1977092367.html
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общество, жкх, новосибирская область, камчатский край, вячеслав володин, госдума рф
Общество, ЖКХ, Новосибирская область, Камчатский край, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин назвал основные жалобы граждан на услуги ЖКХ
Володин: граждане жалуются на высокие тарифы и качество услуг ЖКХ
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Основные жалобы подписчиков в Telegram-канале по теме ЖКХ
связаны с высокими тарифами на услуги и несоответствием цены качеству, рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Он пояснил, что публикация в его Telegram-канале с анонсом правительственного часа по вопросам ЖКХ собрала четыре тысячи откликов россиян, в частности, из Челябинской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Томской и Новосибирской областей, Приморского и Камчатского края, Коми и Татарстана.
"Среди ключевых тем, которые поднимают граждане, — высокие тарифы ЖКХ (33 процента), а также несоответствие качества услуг их цене", — сказал председатель нижней палаты парламента.
Он отметил, что также 13 процентов пожаловались на изношенные коммуникации, а 6,5 процента респондентов выразили недовольство из-за отсутствия прозрачности работы управляющих компаний.