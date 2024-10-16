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Володин прокомментировал принятие законопроектов о миграционной политике - РИА Новости, 16.10.2024
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08:59 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/volodin-1978266283.html
Володин прокомментировал принятие законопроектов о миграционной политике
Володин прокомментировал принятие законопроектов о миграционной политике - РИА Новости, 16.10.2024
Володин прокомментировал принятие законопроектов о миграционной политике
Принятие Госдумой законопроектов о миграционной политике в РФ будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, а также ужесточению... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T08:59
2024-10-16T08:59
общество
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Принятие Госдумой законопроектов о миграционной политике в РФ будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, а также ужесточению наказаний за преступления в этой сфере, заявил председатель ГД Вячеслав Володин. "Сегодня приступим к рассмотрению в первом чтении двух законопроектов из пакета инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности", - сообщил Володин в своем Telegram-канале. Ранее спикер ГД отметил, что пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные ранее в Госдуму, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря 2024 года. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы. Законопроектами предлагается отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, признать отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, а также ввести штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
https://ria.ru/20241015/gosduma-1978119262.html
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общество, россия, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, год семьи
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Год семьи
Володин прокомментировал принятие законопроектов о миграционной политике

Володин: проекты по миграции помогут в борьбе с ее незаконной организацией

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Принятие Госдумой законопроектов о миграционной политике в РФ будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, а также ужесточению наказаний за преступления в этой сфере, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Сегодня приступим к рассмотрению в первом чтении двух законопроектов из пакета инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности", - сообщил Володин в своем Telegram-канале.
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Ранее спикер ГД отметил, что пять законопроектов о совершенствовании миграционной политики, внесенные ранее в Госдуму, будут рассмотрены и приняты в приоритетном порядке до декабря 2024 года.
Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике, вице-спикер Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты Госдумы.
Законопроектами предлагается отнести организацию незаконной миграции к особо тяжким преступлениям, признать отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом, ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции, установить полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, а также ввести штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов и фиктивную регистрацию иностранных граждан.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФГод семьи
 
 
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