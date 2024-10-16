https://ria.ru/20241016/voenkomat-1978395447.html

В Киеве прокомментировали масштабные облавы военкоматов

В Киеве прокомментировали масштабные облавы военкоматов - РИА Новости, 16.10.2024

В Киеве прокомментировали масштабные облавы военкоматов

Представители украинских военкоматов уверены, что облавы на уклонистов способствуют повышению общественного сознания и мобилизации, заявила в среду... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T19:03

2024-10-16T19:03

2024-10-16T19:03

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Представители украинских военкоматов уверены, что облавы на уклонистов способствуют повышению общественного сознания и мобилизации, заявила в среду представитель Киевского военкомата Лариса Козак. Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "В ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) считают, что рейды в публичных местах способствуют повышению общественного сознания и мобилизации. После рейдов возросло количество добровольных обращений в ТЦК", – приводит слова Козак издание "Страна.ua". По ее словам, на данный момент многие нарушители избегают прямого контакта с представителями военкомата и никогда добровольно не появятся, поэтому принудительные меры оповещения необходимо продолжать. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241012/voenkomy-1977781374.html

https://ria.ru/20240520/uklonisty-1947154966.html

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