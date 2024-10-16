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В Киеве прокомментировали масштабные облавы военкоматов - РИА Новости, 16.10.2024
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19:03 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/voenkomat-1978395447.html
В Киеве прокомментировали масштабные облавы военкоматов
В Киеве прокомментировали масштабные облавы военкоматов - РИА Новости, 16.10.2024
В Киеве прокомментировали масштабные облавы военкоматов
Представители украинских военкоматов уверены, что облавы на уклонистов способствуют повышению общественного сознания и мобилизации, заявила в среду... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T19:03
2024-10-16T19:03
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Представители украинских военкоматов уверены, что облавы на уклонистов способствуют повышению общественного сознания и мобилизации, заявила в среду представитель Киевского военкомата Лариса Козак. Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве. "В ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) считают, что рейды в публичных местах способствуют повышению общественного сознания и мобилизации. После рейдов возросло количество добровольных обращений в ТЦК", – приводит слова Козак издание "Страна.ua". По ее словам, на данный момент многие нарушители избегают прямого контакта с представителями военкомата и никогда добровольно не появятся, поэтому принудительные меры оповещения необходимо продолжать. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241012/voenkomy-1977781374.html
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в мире, киев, украина, днепропетровск, страна.ua
В мире, Киев, Украина, Днепропетровск, Страна.ua
В Киеве прокомментировали масштабные облавы военкоматов

Военкомат: облавы на уклонистов способствуют повышению общественного сознания

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции Украины проверяют документы у мужчины на улице Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Представители украинских военкоматов уверены, что облавы на уклонистов способствуют повышению общественного сознания и мобилизации, заявила в среду представитель Киевского военкомата Лариса Козак.
Украинские СМИ с субботы сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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"В ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) считают, что рейды в публичных местах способствуют повышению общественного сознания и мобилизации. После рейдов возросло количество добровольных обращений в ТЦК", – приводит слова Козак издание "Страна.ua".
По ее словам, на данный момент многие нарушители избегают прямого контакта с представителями военкомата и никогда добровольно не появятся, поэтому принудительные меры оповещения необходимо продолжать.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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