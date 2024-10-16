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Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года
Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года - РИА Новости, 16.10.2024
Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года
Воздух во Владивостоке во вторник прогрелся до 19,7 градуса, что выше предыдущего температурного рекорда 2004 года, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:57
2024-10-16T04:57
2024-10-16T04:57
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ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Воздух во Владивостоке во вторник прогрелся до 19,7 градуса, что выше предыдущего температурного рекорда 2004 года, сообщает Примгидромет. "Вчера, 15 октября, во Владивостоке был обновлен температурный рекорд для этой даты: температура воздуха поднялась до +19,7 градуса. Предыдущий рекорд, установленный в 2004 году, составлял +19,6 градуса", - говорится в сообщении. При этим прошедшей ночью температура воздуха существенно упала во многих районах Приморского края. Во Владивостоке похолодало на 12 градусов по сравнению с предыдущей ночью, а в западных районах края разница составила 17 градусов. В среду в Приморье будет 9-14 градуса, во Владивостоке – не выше 12.
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общество, владивосток, приморский край, примгидромет, погода
Общество, Владивосток, Приморский край, Примгидромет, Погода
Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года
Воздух во Владивостоке во вторник прогрелся до 19,7 градусов
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Воздух во Владивостоке во вторник прогрелся до 19,7 градуса, что выше предыдущего температурного рекорда 2004 года, сообщает Примгидромет.
"Вчера, 15 октября, во Владивостоке был обновлен температурный рекорд для этой даты: температура воздуха поднялась до +19,7 градуса. Предыдущий рекорд, установленный в 2004 году, составлял +19,6 градуса", - говорится в сообщении.
При этим прошедшей ночью температура воздуха существенно упала во многих районах Приморского края
. Во Владивостоке похолодало на 12 градусов по сравнению с предыдущей ночью, а в западных районах края разница составила 17 градусов.
В среду в Приморье будет 9-14 градуса, во Владивостоке – не выше 12.