Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:57 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/vladivostok-1978252904.html
Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года
Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года - РИА Новости, 16.10.2024
Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года
Воздух во Владивостоке во вторник прогрелся до 19,7 градуса, что выше предыдущего температурного рекорда 2004 года, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:57
2024-10-16T04:57
общество
владивосток
приморский край
примгидромет
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_958d403b9bde70f6968d4bed3ac2b80f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Воздух во Владивостоке во вторник прогрелся до 19,7 градуса, что выше предыдущего температурного рекорда 2004 года, сообщает Примгидромет. "Вчера, 15 октября, во Владивостоке был обновлен температурный рекорд для этой даты: температура воздуха поднялась до +19,7 градуса. Предыдущий рекорд, установленный в 2004 году, составлял +19,6 градуса", - говорится в сообщении. При этим прошедшей ночью температура воздуха существенно упала во многих районах Приморского края. Во Владивостоке похолодало на 12 градусов по сравнению с предыдущей ночью, а в западных районах края разница составила 17 градусов. В среду в Приморье будет 9-14 градуса, во Владивостоке – не выше 12.
https://ria.ru/20241016/sibir-1978249268.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895865540_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_55ecf38d34afe1a26272923c116d4145.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, приморский край, примгидромет, погода
Общество, Владивосток, Приморский край, Примгидромет, Погода
Во Владивостоке побит температурный рекорд 2004 года

Воздух во Владивостоке во вторник прогрелся до 19,7 градусов

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 16 окт – РИА Новости. Воздух во Владивостоке во вторник прогрелся до 19,7 градуса, что выше предыдущего температурного рекорда 2004 года, сообщает Примгидромет.
"Вчера, 15 октября, во Владивостоке был обновлен температурный рекорд для этой даты: температура воздуха поднялась до +19,7 градуса. Предыдущий рекорд, установленный в 2004 году, составлял +19,6 градуса", - говорится в сообщении.
При этим прошедшей ночью температура воздуха существенно упала во многих районах Приморского края. Во Владивостоке похолодало на 12 градусов по сравнению с предыдущей ночью, а в западных районах края разница составила 17 градусов.
В среду в Приморье будет 9-14 градуса, во Владивостоке – не выше 12.
Прохожие - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Вильфанд рассказал о погоде в Сибири и на Дальнем Востоке
03:54
 
ОбществоВладивостокПриморский крайПримгидрометПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала