https://ria.ru/20241016/venesuela-1978250621.html

В Венесуэле в результате пожара на НПЗ пострадали 18 человек

В Венесуэле в результате пожара на НПЗ пострадали 18 человек - РИА Новости, 16.10.2024

В Венесуэле в результате пожара на НПЗ пострадали 18 человек

По меньшей мере 18 человек пострадали на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина венесуэльской PDVSA в штате Сулия, где с рассвета тушат цистерну с нефтью, в... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T04:18

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МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек пострадали на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина венесуэльской PDVSA в штате Сулия, где с рассвета тушат цистерну с нефтью, в которую ударила молния, сообщило издание El Pitazo. "По меньшей мере 18 человек получили ожоги при попытке потушить пламя на нефтяном объекте 15 октября", - пишет издание со ссылкой на начальника пожарной службы города Кабимас Муфида Умейдана. Пожар на нефтехранилище на территории НПЗ Ла-Салина в городе Кабимас произошел на рассвете из-за удара молнии в резервуар с нефтью объемом 75 тысяч баррелей. Пользователи соцсетей публикуют кадры открытого горения, а столб дыма, как сообщается, можно увидеть из соседних муниципалитетов. По словам начальника пожарной части, пострадали в результате инцидента рабочие Petroleos de Venezuela (PDVSA), которые принимали участие в тушении. Как пояснил Умейдан, закипание воды в резервуаре привело к выбросу горящего материала и увеличению интенсивности огня, который достиг рабочих. Среди пострадавших - 16 человек с ожогами первой степени и "еще несколько" - с ожогами второй степени.

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в мире, цены на нефть, сулия, pdvsa, венесуэла