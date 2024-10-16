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В Венесуэле в результате пожара на НПЗ пострадали 18 человек - РИА Новости, 16.10.2024
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04:18 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/venesuela-1978250621.html
В Венесуэле в результате пожара на НПЗ пострадали 18 человек
В Венесуэле в результате пожара на НПЗ пострадали 18 человек - РИА Новости, 16.10.2024
В Венесуэле в результате пожара на НПЗ пострадали 18 человек
По меньшей мере 18 человек пострадали на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина венесуэльской PDVSA в штате Сулия, где с рассвета тушат цистерну с нефтью, в... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T04:18
2024-10-16T04:18
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МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек пострадали на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина венесуэльской PDVSA в штате Сулия, где с рассвета тушат цистерну с нефтью, в которую ударила молния, сообщило издание El Pitazo. "По меньшей мере 18 человек получили ожоги при попытке потушить пламя на нефтяном объекте 15 октября", - пишет издание со ссылкой на начальника пожарной службы города Кабимас Муфида Умейдана. Пожар на нефтехранилище на территории НПЗ Ла-Салина в городе Кабимас произошел на рассвете из-за удара молнии в резервуар с нефтью объемом 75 тысяч баррелей. Пользователи соцсетей публикуют кадры открытого горения, а столб дыма, как сообщается, можно увидеть из соседних муниципалитетов. По словам начальника пожарной части, пострадали в результате инцидента рабочие Petroleos de Venezuela (PDVSA), которые принимали участие в тушении. Как пояснил Умейдан, закипание воды в резервуаре привело к выбросу горящего материала и увеличению интенсивности огня, который достиг рабочих. Среди пострадавших - 16 человек с ожогами первой степени и "еще несколько" - с ожогами второй степени.
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в мире, цены на нефть, сулия, pdvsa, венесуэла
В мире, Цены на нефть, Сулия, PDVSA, Венесуэла
В Венесуэле в результате пожара на НПЗ пострадали 18 человек

El Pitazo: на нефтеперерабатывающем заводе в Венесуэле пострадали 18 человек

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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МЕХИКО, 16 окт - РИА Новости. По меньшей мере 18 человек пострадали на нефтеперерабатывающем заводе Ла-Салина венесуэльской PDVSA в штате Сулия, где с рассвета тушат цистерну с нефтью, в которую ударила молния, сообщило издание El Pitazo.
"По меньшей мере 18 человек получили ожоги при попытке потушить пламя на нефтяном объекте 15 октября", - пишет издание со ссылкой на начальника пожарной службы города Кабимас Муфида Умейдана.
Пожар на нефтехранилище на территории НПЗ Ла-Салина в городе Кабимас произошел на рассвете из-за удара молнии в резервуар с нефтью объемом 75 тысяч баррелей. Пользователи соцсетей публикуют кадры открытого горения, а столб дыма, как сообщается, можно увидеть из соседних муниципалитетов.
По словам начальника пожарной части, пострадали в результате инцидента рабочие Petroleos de Venezuela (PDVSA), которые принимали участие в тушении. Как пояснил Умейдан, закипание воды в резервуаре привело к выбросу горящего материала и увеличению интенсивности огня, который достиг рабочих. Среди пострадавших - 16 человек с ожогами первой степени и "еще несколько" - с ожогами второй степени.
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