https://ria.ru/20241016/vaktsinatsiya-1978246062.html

Мурашко рассказал о темпах вакцинации от гриппа в России

Мурашко рассказал о темпах вакцинации от гриппа в России - РИА Новости, 16.10.2024

Мурашко рассказал о темпах вакцинации от гриппа в России

Темпы вакцинации от гриппа в России идут в соответствии с графиком, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что для людей... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T02:51

2024-10-16T02:51

2024-10-16T02:51

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977582328_0:0:2974:1674_1920x0_80_0_0_a3ce2c1d29e4d4b6a6a70ff32d352eb9.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Темпы вакцинации от гриппа в России идут в соответствии с графиком, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что для людей старшего возраста в этом году закуплена специальная вакцина, которая даёт хороший эффект. "Темпы вакцинации идут в соответствии с графиком. Для лиц старшего возраста специально закуплена в этом году вакцина, которая даст хороший эффект, поэтому лица старшего возраста, имеющие хронические заболевания, обязательно должны пройти вакцинацию против гриппа", - сказал Мурашко. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что прививки от гриппа в России в этом сезоне сделали уже более 39 миллионов человек. Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, а также лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.

https://ria.ru/20240930/privivki-1975394450.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)