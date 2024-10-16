https://ria.ru/20241016/vaktsinatsiya-1978246062.html
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от гриппа в России
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от гриппа в России - РИА Новости, 16.10.2024
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от гриппа в России
Темпы вакцинации от гриппа в России идут в соответствии с графиком, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что для людей... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:51
2024-10-16T02:51
2024-10-16T02:51
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Темпы вакцинации от гриппа в России идут в соответствии с графиком, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что для людей старшего возраста в этом году закуплена специальная вакцина, которая даёт хороший эффект. "Темпы вакцинации идут в соответствии с графиком. Для лиц старшего возраста специально закуплена в этом году вакцина, которая даст хороший эффект, поэтому лица старшего возраста, имеющие хронические заболевания, обязательно должны пройти вакцинацию против гриппа", - сказал Мурашко. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что прививки от гриппа в России в этом сезоне сделали уже более 39 миллионов человек. Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, а также лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.
https://ria.ru/20240930/privivki-1975394450.html
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общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от гриппа в России
Мурашко: темпы вакцинации от гриппа в России идут в соответствии с графиком
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Темпы вакцинации от гриппа в России идут в соответствии с графиком, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отметив, что для людей старшего возраста в этом году закуплена специальная вакцина, которая даёт хороший эффект.
"Темпы вакцинации идут в соответствии с графиком. Для лиц старшего возраста специально закуплена в этом году вакцина, которая даст хороший эффект, поэтому лица старшего возраста, имеющие хронические заболевания, обязательно должны пройти вакцинацию против гриппа", - сказал Мурашко.
Ранее Роспотребнадзор
сообщал, что прививки от гриппа в России в этом сезоне сделали уже более 39 миллионов человек.
Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа в 2024 году до 60% населения страны, в том числе не менее 75% от численности лиц из групп риска, предусмотренных национальным календарем, включая лиц, работающих в организациях птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с птицей, свиньями, а также лиц, осуществляющих разведение домашней птицы, свиней для реализации населению.