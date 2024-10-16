https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415769.html
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
На большей части Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2024
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в среду объявлена на большей части Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T22:17
2024-10-16T22:17
2024-10-16T22:17
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киевская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в среду объявлена на большей части Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской и Черниговской областях. В 21.54 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Следом – в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
На большей части Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в 12 областях Украины, в том числе в Киевской