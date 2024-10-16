https://ria.ru/20241016/ukraina-1978415769.html

На большей части Украины объявили воздушную тревогу

На большей части Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.10.2024

На большей части Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога в среду объявлена на большей части Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T22:17

2024-10-16T22:17

2024-10-16T22:17

специальная военная операция на украине

украина

россия

киевская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Воздушная тревога в среду объявлена на большей части Украины, в том числе в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Ранее в среду воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской и Черниговской областях. В 21.54 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Харьковской области. Следом – в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240930/kiev-1975414660.html

украина

россия

киевская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире