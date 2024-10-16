На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину
Украинские пограничники задержали на КПП уклониста, выдававшего себя за женщину
© Фото : ДПСУЛичные документы уклониста, выдававшего себя за женщину
© Фото : ДПСУ
Личные документы уклониста, выдававшего себя за женщину
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании на КПП уклониста, который пытался выехать из страны, выдавая себя за женщину.
"Пограничники обнаружили мужчину, который уверенно выдавал себя за женщину. В пункте пропуска "Лужанка" нарушитель предъявил документы на имя 25-летней уроженки Одессы. Все бы ничего, но "женщина" прошлым летом еще была мужчиной – даже успел пройти военно-врачебную комиссию. Оперативники госпогранслужбы быстро обнаружили, что магическая трансформация произошла только на бумаге", - говорится в сообщении госпогранслужбы.
По информации ведомства, мужчину не пропустили, в полицию направлено сообщение об уголовном правонарушении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.