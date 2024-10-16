https://ria.ru/20241016/ukraina-1978381767.html

На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину

На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину - РИА Новости, 16.10.2024

На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину

Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании на КПП уклониста, который пытался выехать из страны, выдавая себя за женщину. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T17:55

2024-10-16T17:55

2024-10-16T17:55

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании на КПП уклониста, который пытался выехать из страны, выдавая себя за женщину. "Пограничники обнаружили мужчину, который уверенно выдавал себя за женщину. В пункте пропуска "Лужанка" нарушитель предъявил документы на имя 25-летней уроженки Одессы. Все бы ничего, но "женщина" прошлым летом еще была мужчиной – даже успел пройти военно-врачебную комиссию. Оперативники госпогранслужбы быстро обнаружили, что магическая трансформация произошла только на бумаге", - говорится в сообщении госпогранслужбы. По информации ведомства, мужчину не пропустили, в полицию направлено сообщение об уголовном правонарушении. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240620/odessa-1954306831.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины