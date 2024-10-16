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На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978381767.html
На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину
На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину - РИА Новости, 16.10.2024
На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину
Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании на КПП уклониста, который пытался выехать из страны, выдавая себя за женщину. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T17:55
2024-10-16T17:55
специальная военная операция на украине
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украина
одесса
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании на КПП уклониста, который пытался выехать из страны, выдавая себя за женщину. "Пограничники обнаружили мужчину, который уверенно выдавал себя за женщину. В пункте пропуска "Лужанка" нарушитель предъявил документы на имя 25-летней уроженки Одессы. Все бы ничего, но "женщина" прошлым летом еще была мужчиной – даже успел пройти военно-врачебную комиссию. Оперативники госпогранслужбы быстро обнаружили, что магическая трансформация произошла только на бумаге", - говорится в сообщении госпогранслужбы. По информации ведомства, мужчину не пропустили, в полицию направлено сообщение об уголовном правонарушении. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240620/odessa-1954306831.html
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в мире, украина, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
На Украине задержали уклониста, выдававшего себя за женщину

Украинские пограничники задержали на КПП уклониста, выдававшего себя за женщину

© Фото : ДПСУЛичные документы уклониста, выдававшего себя за женщину
Личные документы уклониста, выдававшего себя за женщину - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© Фото : ДПСУ
Личные документы уклониста, выдававшего себя за женщину
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Госпогранслужба Украины сообщила в Telegram-канале о задержании на КПП уклониста, который пытался выехать из страны, выдавая себя за женщину.
"Пограничники обнаружили мужчину, который уверенно выдавал себя за женщину. В пункте пропуска "Лужанка" нарушитель предъявил документы на имя 25-летней уроженки Одессы. Все бы ничего, но "женщина" прошлым летом еще была мужчиной – даже успел пройти военно-врачебную комиссию. Оперативники госпогранслужбы быстро обнаружили, что магическая трансформация произошла только на бумаге", - говорится в сообщении госпогранслужбы.
По информации ведомства, мужчину не пропустили, в полицию направлено сообщение об уголовном правонарушении.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОдессаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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