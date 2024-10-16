https://ria.ru/20241016/ukraina-1978365986.html

На Украине чиновника "Укрэнерго" задержали за пророссийские взгляды

На Украине чиновника "Укрэнерго" задержали за пророссийские взгляды - РИА Новости, 16.10.2024

На Украине чиновника "Укрэнерго" задержали за пророссийские взгляды

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго" - ему вменяют в вину пророссийские взгляды и... РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T16:52

2024-10-16T16:52

2024-10-16T16:52

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании чиновника национальной энергетической компании "Укрэнерго" - ему вменяют в вину пророссийские взгляды и оправдывание российской военной операции против Украины. "Правоохранители разоблачили должностное лицо "Укрэнерго"... Чиновнику предъявлено обвинение в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. Утверждается, что во время обысков у задержанного была обнаружена "коммунистического тоталитарного режима". Имя фигуранта в публикации не называется - уточняется лишь, что он руководил подразделением департамента безопасности госпредприятия, отвечая за охрану стратегически важных объектов энергосистемы Украины. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.Позже в "Укрэнерго" заявили, что отстранили подозреваемого в оправдании российской спецоперации сотрудника от исполнения служебных обязанностей."Укрэнерго" обеспечивает максимальное сотрудничество со следствием. Также в компании создана внутренняя комиссия, которая осуществляет служебную проверку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

https://ria.ru/20240903/kudritskij-1970315504.html

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в мире, украина, россия, укрэнерго