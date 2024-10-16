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Офицер ВСУ указал на необычную деталь в новой тактике ВС России - РИА Новости, 16.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 16.10.2024
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978350371.html
Офицер ВСУ указал на необычную деталь в новой тактике ВС России
Офицер ВСУ указал на необычную деталь в новой тактике ВС России - РИА Новости, 16.10.2024
Офицер ВСУ указал на необычную деталь в новой тактике ВС России
Российские военные изменили тактику штурмов, цитирует замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады Руслана Габинета издание "Страна.ua". "Это – 1-2 бойца,... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T15:27
2024-10-16T15:27
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские военные изменили тактику штурмов, цитирует замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады Руслана Габинета издание "Страна.ua". "Это – 1-2 бойца, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы мы не могли их сразу поразить одним артиллерийским поражением", — сказал он.По его мнению, таким образом российские военные истощают украинскую оборону. На этой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
https://ria.ru/20241016/bouz-1978332291.html
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978272905.html
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Офицер ВСУ указал на необычную деталь в новой тактике ВС России

Офицер ВСУ Габинет заявил, что ВС России изменили тактику штурмов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские военные изменили тактику штурмов, цитирует замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады Руслана Габинета издание "Страна.ua".

"Это – 1-2 бойца, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы мы не могли их сразу поразить одним артиллерийским поражением", — сказал он.
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По его мнению, таким образом российские военные истощают украинскую оборону.

На этой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.
Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
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