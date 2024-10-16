Офицер ВСУ указал на необычную деталь в новой тактике ВС России
Офицер ВСУ Габинет заявил, что ВС России изменили тактику штурмов
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российские военные изменили тактику штурмов, цитирует замкомандира 5-й отдельной штурмовой бригады Руслана Габинета издание "Страна.ua".
"Это – 1-2 бойца, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы мы не могли их сразу поразить одним артиллерийским поражением", — сказал он.
"Это – 1-2 бойца, которые держат между собой дистанцию в 50-100 метров для того, чтобы мы не могли их сразу поразить одним артиллерийским поражением", — сказал он.
По его мнению, таким образом российские военные истощают украинскую оборону.
На этой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.
На этой неделе в Минобороны сообщили, что подразделения российской группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области.
Российские военные также активно продвигаются в Донбассе. Как сообщил в интервью "России 24" секретарь Совбеза Сергей Шойгу, за август и первую неделю сентября удалось освободить почти тысячу квадратных километров территории. При этом противник теряет до двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.