Рейтинг@Mail.ru
В Раде утверждают, что поддержали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 16.10.2024 (обновлено: 14:55 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978336354.html
В Раде утверждают, что поддержали "план победы" Зеленского
В Раде утверждают, что поддержали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
В Раде утверждают, что поддержали "план победы" Зеленского
Все украинские политические силы поддержали "план победы" Зеленского, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T14:15
2024-10-16T14:55
в мире
украина
руслан стефанчук
верховная рада украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_0:214:3001:1902_1920x0_80_0_0_703dbc9391abc9e6cf88d16ce549d868.jpg
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Все украинские политические силы поддержали "план победы" Зеленского, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. "После представления Зеленского, его ("план победы" - ред.) обсудили на закрытом заседании руководителей фракций. Документ на этом заседании единогласно поддержали все политические силы", - приводит слова Стефанчука украинский Пятый канал. По его словам, документ содержит 13 страниц. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта.
https://ria.ru/20241016/zelenskij-1978319001.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978345424_121:0:2788:2000_1920x0_80_0_0_b2ceb746b0e5d72dd4564e446fe7875e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, нато
В мире, Украина, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины, НАТО
В Раде утверждают, что поддержали "план победы" Зеленского

Спикер Рады Стефанчук: все политические силы поддержали "план победы" Зеленского

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. 16 октября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Все украинские политические силы поддержали "план победы" Зеленского, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
"После представления Зеленского, его ("план победы" - ред.) обсудили на закрытом заседании руководителей фракций. Документ на этом заседании единогласно поддержали все политические силы", - приводит слова Стефанчука украинский Пятый канал.
По его словам, документ содержит 13 страниц.
Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Зеленский дал союзникам три месяца на принятие "плана победы" Украины
Вчера, 13:11
 
В миреУкраинаРуслан СтефанчукВерховная Рада УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала