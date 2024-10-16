https://ria.ru/20241016/ukraina-1978336354.html

В Раде утверждают, что поддержали "план победы" Зеленского

В Раде утверждают, что поддержали "план победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024

В Раде утверждают, что поддержали "план победы" Зеленского

Все украинские политические силы поддержали "план победы" Зеленского, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T14:15

2024-10-16T14:15

2024-10-16T14:55

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Все украинские политические силы поддержали "план победы" Зеленского, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. "После представления Зеленского, его ("план победы" - ред.) обсудили на закрытом заседании руководителей фракций. Документ на этом заседании единогласно поддержали все политические силы", - приводит слова Стефанчука украинский Пятый канал. По его словам, документ содержит 13 страниц. Ранее в среду Зеленский представил в Раде свой "план победы". Документ содержит пять пунктов и три секретных приложения. Первый пункт – геополитический - касается приглашения Украины в НАТО. Второй затрагивает вопросы обороны, третий подразумевает сдерживание российских сил путем размещения на украинской территории "комплексного неядерного стратегического пакета" стран Запада. В четвертом пункте говорится о стратегическом экономическом потенциале страны, в пятом - о времени после окончания вооруженного конфликта.

https://ria.ru/20241016/zelenskij-1978319001.html

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в мире, украина, руслан стефанчук, верховная рада украины, нато