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В США рассказали о серьезных проблемах "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:13 16.10.2024 (обновлено: 13:12 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978301894.html
В США рассказали о серьезных проблемах "плана победы" Зеленского
В США рассказали о серьезных проблемах "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 16.10.2024
В США рассказали о серьезных проблемах "плана победы" Зеленского
В США и Европе нарастает усталость из-за конфликта на Украине, что бьет по "плану победы" Владимира Зеленского, пишет Washington Post. "По обе стороны океана... РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T12:13
2024-10-16T13:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В США и Европе нарастает усталость из-за конфликта на Украине, что бьет по "плану победы" Владимира Зеленского, пишет Washington Post. "По обе стороны океана нарастают цинизм и усталость, и даже некоторые из самых ярых сторонников Украины признают, что время, отпущенное Западу на поддержание войны Киева, истекает", — говорится в публикации. В статье отмечается, что план Зеленского, скорее всего, будет далек от той реальной победы, на которую многие на Западе надеялись. Вместе с тем, среди западных стран нет консенсуса относительно того, какая часть "списка пожеланий" главы киевского режима должна быть выполнена. В лучшем случае, он может надеяться на поддержку Запада в ходе переговоров о завершении конфликта, пишет издание. Газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов вглубь России и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит "мощный пакет" принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978272905.html
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в мире, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО
В США рассказали о серьезных проблемах "плана победы" Зеленского

WP: в США и Европе нарастает усталость из-за конфликта на Украине

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В США и Европе нарастает усталость из-за конфликта на Украине, что бьет по "плану победы" Владимира Зеленского, пишет Washington Post.

"По обе стороны океана нарастают цинизм и усталость, и даже некоторые из самых ярых сторонников Украины признают, что время, отпущенное Западу на поддержание войны Киева, истекает", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что план Зеленского, скорее всего, будет далек от той реальной победы, на которую многие на Западе надеялись.

Вместе с тем, среди западных стран нет консенсуса относительно того, какая часть "списка пожеланий" главы киевского режима должна быть выполнена. В лучшем случае, он может надеяться на поддержку Запада в ходе переговоров о завершении конфликта, пишет издание.

Газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов вглубь России и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.
В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит "мощный пакет" принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
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