В США рассказали о серьезных проблемах "плана победы" Зеленского
WP: в США и Европе нарастает усталость из-за конфликта на Украине
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. В США и Европе нарастает усталость из-за конфликта на Украине, что бьет по "плану победы" Владимира Зеленского, пишет Washington Post.
"По обе стороны океана нарастают цинизм и усталость, и даже некоторые из самых ярых сторонников Украины признают, что время, отпущенное Западу на поддержание войны Киева, истекает", — говорится в публикации.
"По обе стороны океана нарастают цинизм и усталость, и даже некоторые из самых ярых сторонников Украины признают, что время, отпущенное Западу на поддержание войны Киева, истекает", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что план Зеленского, скорее всего, будет далек от той реальной победы, на которую многие на Западе надеялись.
Вместе с тем, среди западных стран нет консенсуса относительно того, какая часть "списка пожеланий" главы киевского режима должна быть выполнена. В лучшем случае, он может надеяться на поддержку Запада в ходе переговоров о завершении конфликта, пишет издание.
Газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов вглубь России и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.
Вместе с тем, среди западных стран нет консенсуса относительно того, какая часть "списка пожеланий" главы киевского режима должна быть выполнена. В лучшем случае, он может надеяться на поддержку Запада в ходе переговоров о завершении конфликта, пишет издание.
Газета Corriere della Sera сообщала, что президент США Джо Байден со скепсисом отнесется к ключевым пунктам "плана победы" Зеленского из-за наличия в нем просьбы об использовании дальнобойного оружия для ударов вглубь России и об ускоренном вступлении Украины в НАТО.
В августе Зеленский утверждал, что этот план содержит "мощный пакет" принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.