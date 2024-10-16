https://ria.ru/20241016/ukraina-1978262818.html

В Киевской области прогремели взрывы

В Киевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 16.10.2024

В Киевской области прогремели взрывы

Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области, по данным администрации, взрывы связаны с работой ПВО, РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T08:14

2024-10-16T08:14

2024-10-16T08:14

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киевская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Киевская областная военная администрация заявила о взрывах в Киевской области, по данным администрации, взрывы связаны с работой ПВО, Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на 07.37 мск тревога в Киевской области звучит более 11 часов. "Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978244235.html

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в мире, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины