https://ria.ru/20241016/ukraina-1978247075.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе и Харьковской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе и Харьковской области - РИА Новости, 16.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Тернополе и Харьковской области

Взрывы прогремели в районе Тернополя и в Харьковской области Украины, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T03:15

2024-10-16T03:15

2024-10-16T03:17

в мире

тернополь

харьковская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе Тернополя и в Харьковской области Украины, сообщает телеканал ТСН. "Район Тернополя - снова взрывы... Харьковская область - взрывы", - говорится в сообщениях в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241015/fatf-1978237349.html

тернополь

харьковская область

россия

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в мире, тернополь, харьковская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины