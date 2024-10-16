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В Черкасской области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 16.10.2024
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02:16 16.10.2024 (обновлено: 03:25 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ukraina-1978244235.html
В Черкасской области Украины прогремели взрывы
В Черкасской области Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 16.10.2024
В Черкасской области Украины прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T02:16
2024-10-16T03:25
в мире
черкасская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН. "Черкасская область — взрывы", — говорится в сообщении Telegram-канала ТСН. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области звучала с 20:34 мск вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241015/ukraina-1978235031.html
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в мире, черкасская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Черкасская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черкасской области Украины прогремели взрывы

ТСН: в Черкасской области прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Roman HrytsynaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН.
"Черкасская область — взрывы", — говорится в сообщении Telegram-канала ТСН.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Черкасской области звучала с 20:34 мск вторника.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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