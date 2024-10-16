https://ria.ru/20241016/ubiystvo-1978282360.html

На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача

На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача - РИА Новости, 16.10.2024

На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача

Мужчину, подозреваемого в убийстве полуторамесячного внука, задержали в Екатеринбурге, сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024

2024-10-16T10:58

2024-10-16T10:58

2024-10-16T17:12

происшествия

екатеринбург

ирина волк

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве полуторамесячного внука, задержали в Екатеринбурге, сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."В Екатеринбурге мои коллеги по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка. Им оказался ранее судимый житель микрорайона Химмаш. В настоящее время он доставлен на медицинское освидетельствование", — написала Волк.Она отметила, что собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в следственные органы.В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве подозревается его дед — по данным руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, мужчина уже был судим. По предварительной версии, тем вечером подозреваемый вернулся домой после работы, разозлился, что внук громко плачет, нанес ему несколько несовместимых с жизнью травм и скрылся.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фигуранта искали порядка 150 сотрудников полиции.

https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html

https://ria.ru/20230925/pokushenie-1898585249.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, екатеринбург, ирина волк, валерий горелых