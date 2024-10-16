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На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача - РИА Новости, 16.10.2024
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10:58 16.10.2024 (обновлено: 17:12 16.10.2024)
https://ria.ru/20241016/ubiystvo-1978282360.html
На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача
На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача - РИА Новости, 16.10.2024
На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача
Мужчину, подозреваемого в убийстве полуторамесячного внука, задержали в Екатеринбурге, сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. РИА Новости, 16.10.2024
2024-10-16T10:58
2024-10-16T17:12
происшествия
екатеринбург
ирина волк
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве полуторамесячного внука, задержали в Екатеринбурге, сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале."В Екатеринбурге мои коллеги по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка. Им оказался ранее судимый житель микрорайона Химмаш. В настоящее время он доставлен на медицинское освидетельствование", — написала Волк.Она отметила, что собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в следственные органы.В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве подозревается его дед — по данным руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, мужчина уже был судим. По предварительной версии, тем вечером подозреваемый вернулся домой после работы, разозлился, что внук громко плачет, нанес ему несколько несовместимых с жизнью травм и скрылся.Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фигуранта искали порядка 150 сотрудников полиции.
https://ria.ru/20240217/pokushenie-1927929555.html
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происшествия, екатеринбург, ирина волк, валерий горелых
Происшествия, Екатеринбург, Ирина Волк, Валерий Горелых
На Урале задержали мужчину, подозреваемого в убийстве внука из-за плача

Жителя Екатеринбурга задержали по подозрению в убийстве полуторамесячного внука

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Мужчину, подозреваемого в убийстве полуторамесячного внука, задержали в Екатеринбурге, сообщает представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
"В Екатеринбурге мои коллеги по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве полуторамесячного ребенка. Им оказался ранее судимый житель микрорайона Химмаш. В настоящее время он доставлен на медицинское освидетельствование", — написала Волк.
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Она отметила, что собранные материалы переданы из территориального отдела полиции в следственные органы.
В среду ночью в коммунальной квартире на улице Инженерной в Екатеринбурге был убит полуторамесячный ребенок. В убийстве подозревается его дед — по данным руководителя пресс-службы областного главка МВД Валерия Горелых, мужчина уже был судим. По предварительной версии, тем вечером подозреваемый вернулся домой после работы, разозлился, что внук громко плачет, нанес ему несколько несовместимых с жизнью травм и скрылся.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Фигуранта искали порядка 150 сотрудников полиции.
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